 Özel hayat uyarısı – Fotomaç – 21 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Özel hayat uyarısı

    Özel hayat uyarısı
    Teknik direktör Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'indeki tüm personelden hem derbi hem de sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev mücadelesi öncesinde dikkatli olmalarını istedi. Güneş oyunculara da bir dizi uyarılarda bulunarak iyi dinlenmelerini söyledi.

    ŞAMPİYON OLMADIK
    Geçen sezon en çok 'laubalilikten' yakınan Şenol Güneş'in bu seneki korkusu ise 4'üncü haftadan şampiyon ilan edilmeleri! Tecrübeli çalıştırıcı her fırsatta siyah-beyazlı yöneticilerle bir araya gelerek, futbolculara kendilerinin favori olduğunun ima bile edilmemesi yolunda uyarılar yapıyor.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özel hayat uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.