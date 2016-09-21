Özel hayat uyarısı

Teknik direktör Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'indeki tüm personelden hem derbi hem de sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev mücadelesi öncesinde dikkatli olmalarını istedi. Güneş oyunculara da bir dizi uyarılarda bulunarak iyi dinlenmelerini söyledi.



ŞAMPİYON OLMADIK

Geçen sezon en çok 'laubalilikten' yakınan Şenol Güneş'in bu seneki korkusu ise 4'üncü haftadan şampiyon ilan edilmeleri! Tecrübeli çalıştırıcı her fırsatta siyah-beyazlı yöneticilerle bir araya gelerek, futbolculara kendilerinin favori olduğunun ima bile edilmemesi yolunda uyarılar yapıyor.