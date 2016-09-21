 Oğuzhan’a erken kutlama – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Oğuzhan’a erken kutlama

    Oğuzhan’a erken kutlama
    Kartal'ın dünkü idmanını HMT (Hırs-Mücadele-Tutku) akademisinden gelen oyuncular da izledi. Minik futbolcular, 23 Eylül 1992 doğumlu Oğuzhan'a açtıkları pankart ve söyledikleri şarkıyla 2 gün önceden erken kutlama yaptı. Yıldız futbolcu da minik sporculara teşekkür ederek, beraber görüntü verdi. Midesi rahatsız olduğu için idmana katılmayan Q7 de miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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