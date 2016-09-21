Oğuzhan’a erken kutlama
Kartal'ın dünkü idmanını HMT (Hırs-Mücadele-Tutku) futbol akademisinden gelen oyuncular da izledi. Minik futbolcular, 23 Eylül 1992 doğumlu Oğuzhan'a açtıkları pankart ve söyledikleri şarkıyla 2 gün önceden erken kutlama yaptı. Yıldız futbolcu da minik sporculara teşekkür ederek, beraber görüntü verdi. Midesi rahatsız olduğu için idmana katılmayan Q7 de miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
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