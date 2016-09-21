"O maçın hakkını vereceğiz"
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Galatasaray ile oynayacakları derbi maçta göreve hazır olduğunu söyledi.
Aboubakar, hafta sonu Galatasaray ile yapacakları derbi maçının önemine dikkati çekerek "Hazırlıklarımız devam ediyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. Derbinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Maçın hakkını vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Aboubakar, derbide forma giymek için hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Üzerimde herhangi bir baskı yok. Buradaki atmosfer Porto'ya göre daha yoğun. Derbiyi sahamızda oynayacağımız için çok daha sıcak bir atmosfer olacak. Göreve her anlamda hazırım. İlk 11'de olup olmayacağıma tabi ki hoca karar verecek."
Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların kendisini çok sıcak karşıladığını vurgulayarak, "Beşiktaş taraftarı bana çok yardımcı oldu. Beni burada harika ve sıcak karşıladılar. Ben de onların bu duygularına karşılık vermeye çalışacağım." diye konuştu.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:36
- Güle oynaya oynar
Toplam 8
Yorum
Ali İnce Mesut Hoca'ya katılıyorum, Atıf hem fotbol zekası hem de yetenekleri itibariyle çok iyi sonuç verecek biçimde oynar. Mutlaka fırsat verilsin
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
Fenerli Savo Unutmayin beyler böyle baskan bidaha fenerbahce zor görür. adam hapis yatti genede takimi birakmadi. bence bizim tek sorunumuz pereira ydi. oda sükür gitti. bu sene SAMPIYON FENERBAHCE..
- Oğuzhan’a erken kutlama
Toplam 8
Yorum
taraftar Kalede TOLGA OYNARSA gs MAÇA 2.0 ÖNDE BAŞLAR..TOLGA,,OLCAY OYNAMAZSA BJK FARKLI KAZANIR...
"O maçın hakkını vereceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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