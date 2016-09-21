 "O maçın hakkını vereceğiz" – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    "O maçın hakkını vereceğiz"

    "O maçın hakkını vereceğiz"

    'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ile oynayacakları derbi maçta göreve hazır olduğunu söyledi.

    Vodafone Arena Kartal Yuvası'nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya gelen siyah-beyazlı futbolcu, derbiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Aboubakar, hafta sonu ile yapacakları derbi maçının önemine dikkati çekerek "Hazırlıklarımız devam ediyor. Taraftarlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. Derbinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Maçın hakkını vereceğiz." ifadelerini kullandı.

    Aboubakar, derbide forma giymek için hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "Üzerimde herhangi bir baskı yok. Buradaki atmosfer 'ya göre daha yoğun. Derbiyi sahamızda oynayacağımız için çok daha sıcak bir atmosfer olacak. Göreve her anlamda hazırım. İlk 11'de olup olmayacağıma tabi ki hoca karar verecek."

    Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların kendisini çok sıcak karşıladığını vurgulayarak, " taraftarı bana çok yardımcı oldu. Beni burada harika ve sıcak karşıladılar. Ben de onların bu duygularına karşılık vermeye çalışacağım." diye konuştu.

    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:36
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