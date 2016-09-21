 Kaşı açılan Tolgay idmanı terk etti – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Kaşı açılan Tolgay idmanı terk etti

    Kaşı açılan Tolgay idmanı terk etti
    Akhisar maçının ardından bir gün izin yapan siyahbeyazlı takım, derbi hazırlıklarına başlarken Tolgay Arslan büyük bir şanssızlık yaşadı. Daha önce el bileğinden sakatlanan Tolgay'ın dün de antrenör Tamer Tuna'nın dirseği yüzüne gelince kaşı açıldı. Hemen kenara alınan ve tedavisi yapılan genç oyuncu çalışmayı tamamlayamadı. Büyük üzüntü yaşayan Tamer Tuna oyuncusunu öperek özür deledi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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