Kaşı açılan Tolgay idmanı terk etti

Akhisar maçının ardından bir gün izin yapan siyahbeyazlı takım, derbi hazırlıklarına başlarken Tolgay Arslan büyük bir şanssızlık yaşadı. Daha önce el bileğinden sakatlanan Tolgay'ın dün de antrenör Tamer Tuna'nın dirseği yüzüne gelince kaşı açıldı. Hemen kenara alınan ve tedavisi yapılan genç oyuncu çalışmayı tamamlayamadı. Büyük üzüntü yaşayan Tamer Tuna oyuncusunu öperek özür deledi.