Kaşı açılan Tolgay idmanı terk etti
Akhisar maçının ardından bir gün izin yapan siyahbeyazlı takım, derbi hazırlıklarına başlarken Tolgay Arslan büyük bir şanssızlık yaşadı. Daha önce el bileğinden sakatlanan Tolgay'ın dün de antrenör Tamer Tuna'nın dirseği yüzüne gelince kaşı açıldı. Hemen kenara alınan ve tedavisi yapılan genç oyuncu çalışmayı tamamlayamadı. Büyük üzüntü yaşayan Tamer Tuna oyuncusunu öperek özür deledi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Eto'o kadro dışı bırakıldı
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kartal ocakta beşiktaşta
- Tolgay Arslan'ın kaşı açıldı
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UĞUR NEDEN HEP BJK YE TEST YAPILIYOR . ? FB - KONYA - OSMANLI DA AVRUPA DA OYNAYACAK ONLARA TEST YOK MU?
- Trabzonspor kupada moral arıyor
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trabzonlu İşallah yeniliriz ersun gider bir dahada trabzona gelmez
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