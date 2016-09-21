 Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

    Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

    Mogaz, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Portekiz'in ABC/UMinho takımını 33-31 mağlup etti.

    Kocaeli'ndeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı 21-18 önde tamamlayan Mogaz, Portekiz temsilcisi ABC/UMinho'yu 33-31 yendi.

    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:52
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