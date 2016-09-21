Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya cevap
Toplam 8
Yorum
bjk kısmanmayın arkadaşlar adam gibi adamdır fikret başkan belki bir gün renklilerinde böyle bi başaknı olur rüyanızda
- Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya cevap
Toplam 8
Yorum
erol okadr efendısınız kı sampıyonlukda cekıstıgın fb takımın oyuncuyla sezon ortası teklıf sundun ayartın sızın efendılık anlayısınız bu
- Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya cevap
Toplam 8
Yorum
erol sampıyonluga oyanadıgın rakıp takım oyuncusunu sezon ortası ayrlatrken efendılıgını gosterdın utanmadan basın toplantısında ımzada ıtıraf ettın
Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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