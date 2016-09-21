 Kara Kartal’ın hiç Derdiyok! – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Kara Kartal’ın hiç Derdiyok!

    Kara Kartal’ın hiç Derdiyok!
    'ın eski oyuncusu Ali Tandoğan, Beşiktaş-G.Saray derbisi öncesi ilginç bir benzetmede bulundu. Radyospor'dan Özgür Sancar'ın konuğu olan Tandoğan, dev derbi öncesi Beşiktaş ile G.Saray'ı kıyaslarken espriyi patlattı: "G.Saraylı Eren Derdiyok kaliteli bir oyuncu ama Beşiktaş'ın hiç derdi yok! Eren, tek başına o takıma yetecek mi?"
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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