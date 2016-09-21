İstanbul Emniyeti'nden Arena'ya geçer not
SPOR Toto Süper Lig'in 5. haftasında 24 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor.
Her iki takımın teknik ve taktik durumlarının sürekli tartışıldığı derbi gündeminin bir diğer önemli maddesi ise, deplasman yasağının kalkıp kalkmayacağı konusu. İstanbul İl Güvenlik Kurulu, konu ile ilgili kesin kararını yarın yapacağı toplantıda verecek. Bu toplantı öncesinde Vodafone Arena Stadı, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından denetlendi ve geçer not aldı.
Emniyet yetkilileri özellikle Galatasaray taraftarına ayrılan deplasman tribününü ve bu tribünün giriş-çıkış alanlarını inceledi. Emniyet yetkililerinin incelemesi sonrasında, Galatasaray taraftarının stada gelmesi halinde gerekli güvenlik önlemlerini almakta sıkıntı yaşamayacaklarına dair fikir birliğine varıldığı öğrenildi.
İl Güvenlik Kurulu toplantısında deplasman yasağının kaldırılması durumunda Galatasaray taraftarı için stat dışında özel koridor oluşturacak olan İstanbul Emniyeti, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarını karşı karşıya getirmeyecek. Maç esnasında da güvenlik kameraları ile sürekli denetlenecek olan taraftarlardan taşkınlık yapanlar, anında stat dışına çıkarılarak haklarında hukuki işlem başlatılacak.
Kaynak: DHA
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:03
- Usta: Yılmayacağız
Toplam 2
Yorum
Aydın Adamlar süper ligde şampiyon olacağız demediler ki :) 50. yılda şampiyonluğa dediler artık darısı Ptt 1. ligde olur :D
- Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya cevap
Toplam 2
Yorum
Aydın Bonservisli oyuncuyu kulübünden habersiz ayartırken nerede o efendiliğiniz Orman Efendi?
- Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya cevap
Toplam 2
Yorum
KFY ne dmessin çok efendisin yahu sen git de bi aynaya bak fiko
İstanbul Emniyeti'nden Arena'ya geçer not haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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