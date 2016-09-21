İstanbul Emniyeti'nden Arena'ya geçer not

Her iki takımın teknik ve taktik durumlarının sürekli tartışıldığı derbi gündeminin bir diğer önemli maddesi ise, deplasman yasağının kalkıp kalkmayacağı konusu. İstanbul İl Güvenlik Kurulu, konu ile ilgili kesin kararını yarın yapacağı toplantıda verecek. Bu toplantı öncesinde Vodafone Arena Stadı, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından denetlendi ve geçer not aldı.



Emniyet yetkilileri özellikle Galatasaray taraftarına ayrılan deplasman tribününü ve bu tribünün giriş-çıkış alanlarını inceledi. Emniyet yetkililerinin incelemesi sonrasında, Galatasaray taraftarının stada gelmesi halinde gerekli güvenlik önlemlerini almakta sıkıntı yaşamayacaklarına dair fikir birliğine varıldığı öğrenildi.



İl Güvenlik Kurulu toplantısında deplasman yasağının kaldırılması durumunda Galatasaray taraftarı için stat dışında özel koridor oluşturacak olan İstanbul Emniyeti, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarını karşı karşıya getirmeyecek. Maç esnasında da güvenlik kameraları ile sürekli denetlenecek olan taraftarlardan taşkınlık yapanlar, anında stat dışına çıkarılarak haklarında hukuki işlem başlatılacak.