 Hentbolda rakip ABC/Uminho – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Hentbolda rakip ABC/Uminho

    Hentbolda rakip ABC/Uminho
    Mogaz Hentbol takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçını bugün Portekiz'in ABC/ Uminho takımıyla yapacak. Siyah-beyazlı takım, Portekiz temsilcisini saat 19.00'da Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'nda konuk edecek. Antrenör Müfit Arın, "Taraftarlarımız bizleri bu maçta yalnız bırakmasınlar" ifadesini kullandı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:12
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