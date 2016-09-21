Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya cevap

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor....

"Vodafone Arena'da ilk derbinin olması çok hoş. İkincisi yarın kararı çıkacak. İlk defa uzun bir zamandan sonra deplasman yasakları kalkıyor. Deplasman seyircisi olacak. Tüm kamuoyu da biliyor bu işin öncülüğünü biz yaptık. Bizim için sonunun iyi olacağı bir maç bekliyoruz"

"Futbol taraftarlarla beraber güzel. Seyircilerin birbirlerini kızdırmaları, karşılıklı atışmalar. Bazı endişlerim var açıkçası. Maça geleceklerin beni dikkatli dinlemelerini istiyorum. Arena açıldığından bu yana "Arenadan çıkılmaz" diye bir hava estirilmeye başlandı. Buradan onlara çağrımdır, bütün taraftarlarımızın sakin olmalarını istiyorum. Tahrikler sonucu hareketlere kalkışmasınlar. Bu maçın Beşiktaş'ın kazanmasıyla tarihe geçen bir maç olmasını diliyorum. Galatasaray açısından baktığımız zaman biz biletleri Galatasaray kulübüne vereceğiz, onlar satacak. Centilmence bir maç olsun. Geliyorlarsa biz de gideceğiz. Güzel bir lig olsun. Kimse bunu çirkinleştirmesin."

"Galatasaray maçında bir sürprizimiz var. Taraftarımızla bütünleşen bir sürprizimiz var. Şu anda çalışmalar yapılıyor. Her şeyiyle detaylı ilgileniyoruz."

"Maçla ilgili tahmin yapmak doğru olmaz. Şimdi Beşiktaş'ın kazanacağı bir tahmin yapsam karşı tarafta bir motivasyon unsuru oluyor. Hayırlısı olacak inşallah."

"32 bin civarında kombine ile oynuyoruz. Kombine bu kadar satabiliyoruz, daha fazla satamıyoruz. Kombinelere ortalama bilet fiyatı 40 liraya falan denk geliyor. Şu anda karaborsaya karşı çıkamıyoruz. İnsanların tepkilerini anlıyorum. Dinamo Kiev maçı bilet fiyatlarını makul fiyatlara indirdik. Orada daha az biletimiz var."

"Ülkemizi en üst ligde temsil eden bir kurumuz. Federasyonu yürüten kişiler de belirli kriterlere göre maçları programlıyor. Bize haksızlık ediliyor diye bir şey söyleyemiyorum. Ben birinci ağızdan ilettim. Demek ki yapamadılar. Biz kendi işimizi yapacağız.

Gomez'in Wolfsburg'daki performansı hakkında: "Hep altına basa basa bir şeyden bahsediyorum. Burası huzurlu bir yer. Burası cazibeli bir yer. Burası öyle helal bir yer ki buradan gidenler anlıyor kıymetini. Mario çok sevdiğimiz bir çocuktu. Çok değerli katkılarda bulundu. Biz Alman milli takımından santrafor almadık, oraya santrafor verdik. Takım olarak iyi durumda değiller, her şeyi Mario'ya yüklemeyeliyim. O kendi yolunu çizdi, biz de kendi yolumuza gidiyoruz. Allah onun yolunu açık etsin. Onu çok sevdik ve çok da bekledik. Neredeyse ağustoslara kadar bekledik. Şu anda inanılmaz santrforlarımız var. Ricardo da gitti, geldi. Kimse ummuyordu o geri dönüşü. Bakarsınız Mario da gelir.

Gomez'in bonservis konusu için: "Sözleşmesini istedik gelmedi bize. Hala beklemedeyiz. Yakın bir sürede hukuksal sürece başlarız diye düşünüyorum."

Mahmut Uslu'nun açıklamaları üzerine, "Mahmut Uslu'nun, Bizim G.Saray'la yapacağımız maç öncesi onlardan yana demeç vermesine sevindim. 2 kulüp arasındaki dostluğa katkıda bulunmuş olduk. Bizim bir tarzımız, genetiklerimizden gelen bir efendilik var. Böyle oyunlara gelme niyetinde değiliz. Cevap vermeye lüzum görmüyorum."

Talisca için düzenlenen kampanya için: "Bizim böyle bir kampanya yapma yetkimiz yok. Beşikaşlılar Talisca'yı çok sevdi. Onun da yüzü gülğyor. Ama daha sezonun çok başındayız. 2 senelik kira kontratı var. Biz de isteriz kalmasını. Futbol öyle bir oyun ki bugün ettiğinizn lafı yarın tam zıddı olabilir. O yüzden çok büyük konuşmak istemiyoruz. Şu andaki tek gündemimiz Galatasaray ve Dinamo Kiev maçları."