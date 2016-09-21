Derbi öncesi Beşiktaş'a iki iyi haber

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 24 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlılar taktik ağırlıklı çalışma yaptı. İlk bölümde pas ve şut çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde hücum organizasyonları üzerinde durdu. Beşiktaş'ın antrenmanı yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Quaresma katıldı, Gökhan İnler salonda çalıştı

Mide rahatsızlığı nedeniyle dünkü çalışmada yer almayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, bugünkü idmanda yer aldı.

Akhisar Belediyespor maçında ayağına darbe alan Gökhan İnler ise tedbir amaçlı salonda çalıştı.

Bu arada dünkü idmanda antrenör Tamer Tuna'nın dirsek darbesiyle kaşı açılan Tolgay Arslan da çalışmaya katıldı.

Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.