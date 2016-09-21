Caner Erkin motive ediyor
Hafta sonunda oynanacak G.Saray derbisini dört gözle bekleyen oyuncuların başında Caner Erkin geliyor. Daha önce G.Saray'da forma giyen ve F.Bahçe'den sezon başında transfer edilen Caner, derbiler konusunda Beşiktaş kadrosunda en tecrübeli isimlerin başında geliyor. Caner'in takım arkadaşlarına, iki eski takımının böyle maçlardaki ruh halini anlatması konusunda yardımcı olduğu ifade edildi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:08
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