 Beşiktaş çok üst düzeyde – Fotomaç – 21 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    çok üst düzeyde

    Beşiktaş çok üst düzeyde
    'ın moral motivasyonun G.Saray derbisini etkileyeceğini düşünen siyah-beyazlıların eski yıldızı Bobo'dan, takım arkadaşlarına mesaj var. Avustralya'nın Sydney takımında forma giyen Brezilyalı oyuncu çarpıcı ifadeler kullandı. Beşiktaş'ı yakından takip ettiğini belirten Bobo, " Ligi'ni her zaman yakından izliyorum. Benim şu ana kadar gördüğüm Beşiktaş da, Türkiye'nin üzerinde bir oynuyor. G.Saray'ın karşımızda hiç şansı yok. Orada olmayı çok isterdim" yorumunu yaptı.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş çok üst düzeyde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.