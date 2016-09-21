Beşiktaş çok üst düzeyde
Beşiktaş'ın moral motivasyonun G.Saray derbisini etkileyeceğini düşünen siyah-beyazlıların eski yıldızı Bobo'dan, takım arkadaşlarına mesaj var. Avustralya'nın Sydney takımında forma giyen Brezilyalı oyuncu çarpıcı ifadeler kullandı. Beşiktaş'ı yakından takip ettiğini belirten Bobo, "Türkiye Ligi'ni her zaman yakından izliyorum. Benim şu ana kadar gördüğüm Beşiktaş da, Türkiye'nin üzerinde bir futbol oynuyor. G.Saray'ın karşımızda hiç şansı yok. Orada olmayı çok isterdim" yorumunu yaptı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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