 Aboubakar’la bu kez yan yana – Fotomaç – 21 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Aboubakar’la bu kez yan yana

    Aboubakar’la bu kez yan yana
    Talisca ile Aboubakar, bu kez derbi maçta rakip olarak değil, aynı forma için mücadele edecekler. İki yıldız da, geçen sezon Benfica ile Porto arasında oynanan iki maçta da birbirlerine rakip okurken; her iki maçta da gülen taraf Aboubakar'ın forma giydiği Porto oldu. ilk maçta rakibini kendi evinde 1-0 yenerken; Kamerunlu forvet Aboubakar ikinci maçta attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aboubakar’la bu kez yan yana haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.