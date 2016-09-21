Aboubakar’la bu kez yan yana
Talisca ile Aboubakar, bu kez derbi maçta rakip olarak değil, aynı forma için mücadele edecekler. İki yıldız da, geçen sezon Benfica ile Porto arasında oynanan iki maçta da birbirlerine rakip okurken; her iki maçta da gülen taraf Aboubakar'ın forma giydiği Porto oldu. Porto ilk maçta rakibini kendi evinde 1-0 yenerken; Kamerunlu forvet Aboubakar ikinci maçta attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:09
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