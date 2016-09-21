 2 gün izin size yeter! – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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HEPSİ
    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    2 gün izin size yeter!

    2 gün izin size yeter!

    , ’ın “Ç. Rize maçını cumartesi değil pazar oynayalım” talebini “ tarafından verilen 48 saatlik dinlenme süresi uygundur” diyerek reddetti. Siyah-beyazlıların bu isteği “Kurallara göre normal” denilerek geri çevrilirken, Kartal’ın Devler Ligi’ndeki rakiplerinin hepsi maçlarını pazar günü oynayacak.

    yönetiminin 'ye yaptığı erteleme talebi kesin bir dille geri çevrildi. TFF Maç Planlama Müdürlüğü'nden Beşiktaş kulübüne gönderilen yazıda, bu talebin uygun görülmediği ifade edildi. Siyah-beyazlıların "29 Eylül Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile önemli bir maçımız var. Bu nedenle o hafta sonundaki Çaykur Rizespor maçını 1 Ekim Cumartesi değil, 2 Ekim Pazar günü oynamak istiyoruz" talebi, TFF tarafından reddedildi. Federasyondan yapılan açıklamada, "Avrupa'da mücadele eden tüm kulüplerin dinlenme sürelerinin yanı sıra, eşitlik prensipleri de gözetilmiş olup, hassas bir denge sağlanmıştır. ve FIFA tarafından belirlenen 48 saatlik dinlenme süresi uygundur" denilerek Beşiktaş'ın Ç. Rize maçının 1 Ekim Cumartesi günü oynanacağını duyurdu.

    BU NASIL EŞİTLİK ANLAYIŞI
    Siyah-beyazlı taraftarlar ise bu konuda alınan karara, "Biz D. Kiev maçından sadece 2 gün sonra Ç. Rize deplasmanına gideceğiz. Şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden G.Saray ise bu hafta cumartesi günü oynanacak derbiden tam 8 gün sonra kendi evinde Antalyaspor'la oynayacak. Bu mu eşitlik prensibi, bu mu hassas denge" diyerek isyan ettiler.

    ONLARDA NEDEN 72 SAAT?
    Bu arada Beşiktaş'ın bu talebi reddedilirken; siyah-beyazlı temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Dinamo Kiev, Napoli ve 'nın, 28 Eylül Çarşamba günü oynayacağı maçlarından ardından hafta sonundaki lig maçlarının 2 Ekim Pazar günü oynayacak olması dikkat çekti. Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın 48 saat dinlenmesini yeterli görürken; Ukrayna, İtalya ve Portekiz federasyonları ise ülke takımlarının 72 saat dinlendikten sonra lig maçlarına çıkmasını uygun buldu!
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:53
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