10 isme doping kontrolü
Beşiktaş'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacağı karşılaşma öncesinde 10 oyuncu rutin şeklinde yapılan doping kontrolüne girdi. UEFA'dan gelen yetkililerin dünkü idman öncesinde belirlenen 10 futbolcuya doping kontrolü yaptığı öğrenildi. UEFA rutin kontrollerini diğer takımlar için de uyguluyor.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
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