Tolgay Arslan'ın kaşı açıldı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 24 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan dar alandaki çift kale maç sırasında antrenör Tamer Tuna ile çarpışan Tolgay Arslan'ın kaşı açıldı.
Akhisar Belediyespor ile oynadığı karşılaşmanın ardından bir gün izin yapan siyah-beyazlı takım, derbi maçın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. 4 minyatür kale şeklindeki oyunların ardından kanat organizasyonları ve şut çalışan siyah-beyazlılar, son bölümde dar alanda çift kale maç oynadı.
TOLGAY ARSLAN'IN KAŞI AÇILDI
Dar alandaki çift kale maç sırasında antrenör Tamer Tuna ile çarpışan Tolgay Arslan'ın kaşı açıldı.
Tolgay, turuncu takımda oynayan Tamer Tuna'nın dirseğinin yüzüne gelmesi sonrası yerde kaldı. Tamer Tuna da pozisyondan dolayı büyük bir endişe yaşarken, oyuncusunu öperek sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahalesi saha içinde gerçekleştirilen Tolgay, antrenmanı bırakmak zorunda kaldı.
OYUNCULARA DOPİNG KONTROLÜ
Beşiktaş'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacağı karşılaşma öncesinde 10 oyuncu rutin şeklinde yapılan doping kontrolüne girdi.
UEFA'dan gelen yetkililerin belirlenen 10 futbolcuya doping kontrolü yaptığı öğrenildi.
?QUARESMA KATILMADI
Siyah-beyazlı takımın Galatasaray maçı öncesi ilk antrenmanına mide rahatsızlığı yaşayan Ricardo Quaresma katılmadı.
Portekizli oyuncu, antrenmanın son bölümünde saha kenarına gelerek Oğuzhan Özyakup'a doğum günü kutlaması yapan minik oyuncularla fotoğraf çektirdi.
OĞUZHAN'A MİNİK HAYRANLARINDAN SÜRPRİZ
Siyah-beyazlı takımın antrenmanını HTM (Hırs-Mücadele-Tutku) futbol akademisinden gelen oyuncular da izledi.Minik futbolcular, 23 Eylül 1992 doğumlu Oğuzhan Özyakup'u yaptıkları sürprizle sevindirdi. Çocuklar, açtıkları pankart ve söyledikleri şarkıyla Oğuzhan'ın doğum gününü 2 gün önceden kutladı. Siyah-beyazlı futbolcu da minik sporculara teşekkür ederek, beraber görüntü verdi.
Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 20:39
- Hamit Altıntop ocakta yolcu
Toplam 9
Yorum
ASLAN HEMEN GİTSİN GEÇEN SENE YATTI ZATEN
- Hamit Altıntop ocakta yolcu
Toplam 9
Yorum
GSli1905 Misyonu bitmistir !
- "Fernandao'yu satıp Eren'i alacaktık"
Toplam 33
Yorum
önemli değil Para artınca beyin küçülüyor galiba... Ne kadar kötü olursa olsun; bu sene takımının bir parçası olarak kaldıysa bu yorumu yapması çok yanlış. Açıkça rakibi başarılı bulup kulübünün başarısızlığını anlatmış. Motivasyon , liderlik ,yöneticilik hak getire...
Tolgay Arslan'ın kaşı açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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