Akhisar Belediyespor ile oynadığı karşılaşmanın ardından bir gün izin yapan siyah-beyazlı takım, derbi maçın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. 4 minyatür kale şeklindeki oyunların ardından kanat organizasyonları ve şut çalışan siyah-beyazlılar, son bölümde dar alanda çift kale maç oynadı.



TOLGAY ARSLAN'IN KAŞI AÇILDI

Dar alandaki çift kale maç sırasında antrenör Tamer Tuna ile çarpışan Tolgay Arslan'ın kaşı açıldı.

Tolgay, turuncu takımda oynayan Tamer Tuna'nın dirseğinin yüzüne gelmesi sonrası yerde kaldı. Tamer Tuna da pozisyondan dolayı büyük bir endişe yaşarken, oyuncusunu öperek sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahalesi saha içinde gerçekleştirilen Tolgay, antrenmanı bırakmak zorunda kaldı.



OYUNCULARA DOPİNG KONTROLÜ

Beşiktaş'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacağı karşılaşma öncesinde 10 oyuncu rutin şeklinde yapılan doping kontrolüne girdi.

UEFA'dan gelen yetkililerin belirlenen 10 futbolcuya doping kontrolü yaptığı öğrenildi.



?QUARESMA KATILMADI

Siyah-beyazlı takımın Galatasaray maçı öncesi ilk antrenmanına mide rahatsızlığı yaşayan Ricardo Quaresma katılmadı.

Portekizli oyuncu, antrenmanın son bölümünde saha kenarına gelerek Oğuzhan Özyakup'a doğum günü kutlaması yapan minik oyuncularla fotoğraf çektirdi.



OĞUZHAN'A MİNİK HAYRANLARINDAN SÜRPRİZ

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını HTM (Hırs-Mücadele-Tutku) futbol akademisinden gelen oyuncular da izledi.Minik futbolcular, 23 Eylül 1992 doğumlu Oğuzhan Özyakup'u yaptıkları sürprizle sevindirdi. Çocuklar, açtıkları pankart ve söyledikleri şarkıyla Oğuzhan'ın doğum gününü 2 gün önceden kutladı. Siyah-beyazlı futbolcu da minik sporculara teşekkür ederek, beraber görüntü verdi.

Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.



