 TFF'den Beşiktaş'a ret – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    'den 'a ret

    TFF'den Beşiktaş'a ret

    ’nin, ’ın 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rize maçını 2 Ekim Pazar gününe alınması talebine ‘olumsuz’ yanıt vereceği ifade edildi.

    Akhisar deplasmanından 3 puanla dönerek derbi öncesi moral bulan 'ta; Çaykur Rizespor karşılaşmasına yönelik federasyonuna yapılan fikstür değişikliği talebine 'nin sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Beşiktaş'la birlikte bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden diğer takımlarında benzer değişiklik taleplerini kabul etmeyen futbol federasyonunun, Beşiktaş için de 'ret' cevabı vermeye hazırlandığı belirtildi.

    MİLLİ MAÇLAR VAR!
    Beşiktaş'ın, Rizespor maçının 2 Ekim Pazar gününe alınması talebine bugün yanıt vermeye hazırlanan federasyon yetkilileri, kulüplerin "3 günde bir maç oynatıyorlar" serzenişine; Milli Takım'ın 6 Ekim'deki Ukrayna ve 9 Ekim'deki İzlanda maçlarını emsal gösterdiler. Milli Takım'ın 2 Ekim'de kampa gireceğini, bu nedenle o hafta pazartesi gününe maç koymanın mümkün olmadığını belirten federasyon yetkilileri; aynı hafta perşembe günü Avrupa Ligi sınavına çıkacak olan F.Bahçe'nin lig maçını pazar günü oynayacak olmasına dikkat çekerek, "Çarşamba günü Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın lig sınavının da cumartesi olması normal" yorumunu yaptılar.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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