TFF'den Beşiktaş'a ret

TFF’nin, Beşiktaş’ın 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rize maçını 2 Ekim Pazar gününe alınması talebine ‘olumsuz’ yanıt vereceği ifade edildi.
Akhisar deplasmanından 3 puanla dönerek derbi öncesi moral bulan Beşiktaş'ta; Çaykur Rizespor karşılaşmasına yönelik futbol federasyonuna yapılan fikstür değişikliği talebine TFF'nin sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Beşiktaş'la birlikte bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden diğer takımlarında benzer değişiklik taleplerini kabul etmeyen futbol federasyonunun, Beşiktaş için de 'ret' cevabı vermeye hazırlandığı belirtildi.
MİLLİ MAÇLAR VAR!
Beşiktaş'ın, Rizespor maçının 2 Ekim Pazar gününe alınması talebine bugün yanıt vermeye hazırlanan federasyon yetkilileri, kulüplerin "3 günde bir maç oynatıyorlar" serzenişine; Milli Takım'ın 6 Ekim'deki Ukrayna ve 9 Ekim'deki İzlanda maçlarını emsal gösterdiler. Milli Takım'ın 2 Ekim'de kampa gireceğini, bu nedenle o hafta pazartesi gününe maç koymanın mümkün olmadığını belirten federasyon yetkilileri; aynı hafta perşembe günü Avrupa Ligi sınavına çıkacak olan F.Bahçe'nin lig maçını pazar günü oynayacak olmasına dikkat çekerek, "Çarşamba günü Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın lig sınavının da cumartesi olması normal" yorumunu yaptılar.
MİLLİ MAÇLAR VAR!
Beşiktaş'ın, Rizespor maçının 2 Ekim Pazar gününe alınması talebine bugün yanıt vermeye hazırlanan federasyon yetkilileri, kulüplerin "3 günde bir maç oynatıyorlar" serzenişine; Milli Takım'ın 6 Ekim'deki Ukrayna ve 9 Ekim'deki İzlanda maçlarını emsal gösterdiler. Milli Takım'ın 2 Ekim'de kampa gireceğini, bu nedenle o hafta pazartesi gününe maç koymanın mümkün olmadığını belirten federasyon yetkilileri; aynı hafta perşembe günü Avrupa Ligi sınavına çıkacak olan F.Bahçe'nin lig maçını pazar günü oynayacak olmasına dikkat çekerek, "Çarşamba günü Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın lig sınavının da cumartesi olması normal" yorumunu yaptılar.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
TFF'den Beşiktaş'a ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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