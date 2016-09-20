 Sosa ve Gomez kayıplarda! – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Sosa ve Gomez kayıplarda!

    Sosa ve Gomez kayıplarda!

    ’a giden Sosa, İtalyan temsilcisiyle çıktığı 3 maçta ne gol atabildi, ne asist yapabildi. Hayal kırıklığı yarattı.

    'tan ayrılarak bonuslar dahil 8.5 milyon euro'ya 'a giden Jose Sosa tam bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Milan'ın 4-2 yenildiği Napoli maçında 10 dakika, 1-0 kaybettiği Udinese maçında 79 dakika sahada kalan Arjantinli; Milan'ın 1-0 kazandığı Sampdoria maçının 57'inci dakikasında ise yerini Locatelli'ye bıraktı. Sosa 3 maçta henüz gol ve asist katkısı yapamazken; performansıyla adeta İtalyan'ları şok etti. Sosa'nın yerine alınan Talisca ise Beşiktaş forması ile adeta şov yapıyor. 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu geldiği günden bu yana Süper Lig'de 2 maçta 1 gol, 1 asist yaptı. Benfica maçında ise beraberliği kurtaran golü attı. 3 maçta 190 dakika sahada kalan Talisca, her 95 dakikada bir gol katkısında bulundu.

    GOMEZ'DE SİFTAH YOK
    Sezon sonunda Sosa gibi Beşiktaş'ı bırakan ve ekibi Wolfsburg'a giden Mario Gomez de Arjantinli yıldız gibi hayal kırıklığı yaşatıyor. Alman forvet, bu sezon Köln ve Hoffenheim maçlarında 90'ar dakika forma giymesine rağmen ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.. Gomez, Beşiktaş formasıyla 90'ar dakika forma giydiği ilk 2 maçında 2 gol atmıştı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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