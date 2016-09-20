Sosa ve Gomez kayıplarda!
Milan’a giden Sosa, İtalyan temsilcisiyle çıktığı 3 maçta ne gol atabildi, ne asist yapabildi. Hayal kırıklığı yarattı.
Beşiktaş'tan ayrılarak bonuslar dahil 8.5 milyon euro'ya Milan'a giden Jose Sosa tam bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Milan'ın 4-2 yenildiği Napoli maçında 10 dakika, 1-0 kaybettiği Udinese maçında 79 dakika sahada kalan Arjantinli; Milan'ın 1-0 kazandığı Sampdoria maçının 57'inci dakikasında ise yerini Locatelli'ye bıraktı. Sosa 3 maçta henüz gol ve asist katkısı yapamazken; performansıyla adeta İtalyan'ları şok etti. Sosa'nın yerine alınan Talisca ise Beşiktaş forması ile adeta şov yapıyor. 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu geldiği günden bu yana Süper Lig'de 2 maçta 1 gol, 1 asist yaptı. Benfica maçında ise beraberliği kurtaran golü attı. 3 maçta 190 dakika sahada kalan Talisca, her 95 dakikada bir gol katkısında bulundu.
GOMEZ'DE SİFTAH YOK
Sezon sonunda Sosa gibi Beşiktaş'ı bırakan ve Bundesliga ekibi Wolfsburg'a giden Mario Gomez de Arjantinli yıldız gibi hayal kırıklığı yaşatıyor. Alman forvet, bu sezon Köln ve Hoffenheim maçlarında 90'ar dakika forma giymesine rağmen ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.. Gomez, Beşiktaş formasıyla 90'ar dakika forma giydiği ilk 2 maçında 2 gol atmıştı.
GOMEZ'DE SİFTAH YOK
Sezon sonunda Sosa gibi Beşiktaş'ı bırakan ve Bundesliga ekibi Wolfsburg'a giden Mario Gomez de Arjantinli yıldız gibi hayal kırıklığı yaşatıyor. Alman forvet, bu sezon Köln ve Hoffenheim maçlarında 90'ar dakika forma giymesine rağmen ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.. Gomez, Beşiktaş formasıyla 90'ar dakika forma giydiği ilk 2 maçında 2 gol atmıştı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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