 Sağınoğlu için başsağlığı mesajı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Sağınoğlu için başsağlığı mesajı

    Sağınoğlu için başsağlığı mesajı
    'ın 1962-70 yılları arasında formasını terleten Fehmi Sağınoğlu yaşamını yitirdi. Siyahbeyazlı kulüp, camianın efsaneleri arasında gösterilen Sağınoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı. Fehmi Sağınoğlu, bugün Şişli Camii'nde ikindinin ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:33
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