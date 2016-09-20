Portekiz’de Benfica zirvede
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki rakibi Benfica, Portekiz Ligi'nin 5'inci haftasında Braga'yı 3-1 yenerek zirveye yerleşti. Devler Ligi'nde hafta içinde sahasında Beşiktaş ile berabere kalan Kartallar, Kostas Mitroglou (2) ve Pizzi'nin golleriyle galibiyete ulaştı. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Konyaspor'un rakiplerinden olan Braga'nın tek sayısını ise Lazar Rosic attı. Benfica bu galibiyetle puanını 13'e yükseltip liderliğe yükseldi. Braga ise 10 puanda kaldı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 00:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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