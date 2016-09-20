 Portekiz’de Benfica zirvede – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Portekiz’de zirvede

    Portekiz’de Benfica zirvede
    'ın Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki rakibi , Portekiz Ligi'nin 5'inci haftasında 'yı 3-1 yenerek zirveye yerleşti. Devler Ligi'nde hafta içinde sahasında Beşiktaş ile berabere kalan Kartallar, Kostas Mitroglou (2) ve Pizzi'nin golleriyle galibiyete ulaştı. Avrupa Ligi H Grubu'nda Konyaspor'un rakiplerinden olan Braga'nın tek sayısını ise Lazar Rosic attı. Benfica bu galibiyetle puanını 13'e yükseltip liderliğe yükseldi. Braga ise 10 puanda kaldı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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