Kartallar uçuyor talipliler artıyor
Son şampiyon Beşiktaş’ın, Süper Lig ve Devler Ligi performansı, siyah-beyazlı oyuncuları Avrupa’nın dev ekiplerinin gözdesi yaptı.
Beşiktaşlı futbolcular, daha Süper Lig'in dördüncü haftası geride kalırken, Avrupa futbol piyasasının en çok takip edilen oyuncuları olmayı başardı.. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan, bu sezon ise Süper Lig'in henüz 4. haftası oynanmasına rağmen ortaya koydukları kaliteli futbolla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaşlı oyuncular; dev kulüplerin radarına girdi... Beşiktaş'ta sadece ilk 11'in banko isimleri değil, bazı maçlarda kulübeden bile çıkamayan futbolcular; Avrupa'nın önde gelen takımlarının scout ekiplerinin gözdesi oldu. Geçtiğimiz sezon bir çok büyük kulübün ısrarlı istediği Oğuzhan'ın dışında, yeni transfer Talisca da daha şimdiden Avrupa ekiplerinin transfer listesinin ilk sıralarına yükselmiş durumda. İşte Beşiktaşlı oyuncuların takipçileri:
OĞUZHAN: Geçen sezondan bu yana Valencia ve Sevilla en istekli takımlar. Arsenal de takibini sürdürüyor. Son olarak Monaco da sürekli olarak Oğuzhan hakkında bilgi topluyor. Lazio'nun, Oğuzhan sevdası ise hiç dinmiyor.
TALiSCA: İngiltere'den, Fransa'ya, Brezilya'dan İspanya'ya pek çok takım sambacıyı gözetliyor. Benfica ise ellerini ovuşturuyor. Talisca her attığı golle değerini katlarken, Brezilyalının sözleşmesinde yazan 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bile düşük olduğunu düşünmeye başlandı.
CENK TOSUN: Formunu sürekli artırıyor. Almanya'ya dönmesi için pek çok teklif alıyor. İtalyanların aradığı gibi ceza sahasında tek vuruş ustası olması da şansını artırıyor. Onun hedefi ise Premier Lig, şu ana kadar Ada'dan resmileşen bir teklif gelmedi.
TOLGAY: Eski hocası Slaven Bilic onu ısrarla West Ham'a istiyor. Premier Lig'den ve İspanya'dan da talipleri var. F.Bahçe'nin de gözü Tolgay'da olmaya devam ediyor. Hatta devre arasında sürpriz bir hamle olabileceği söyleniyor.
KERiM FREİ: İngiltere'den geldi, oraya dönmek istiyor. Beşiktaş'ta aşama kaydedemese de yetenekleri bilindiği için Fransa ve Almanya ile birlikte Premier Lig takımları da yakından izliyor.
ABOUBAKAR: Fransa'dan her zaman talipler var. İngilizler de yeteneklerine güvendiği Aboubakar'ı istiyor. İspanyollar Kamerunlu oyuncuyu sıkı şekilde izliyor. Beşiktaş ise ondan uzun yıllar faydalanmanın peşinde..
UTKU: Beşiktaş'a gelmeden önce de takip edilen genç kaleci Utku için M.City, Arsenal, Leverkusen, Anderlecht ve Ajax'ın scoutları düzenli olarak rapor sunuyor. Yönetim ise Utku için bir program belirlemiş durumda.
OĞUZHAN: Geçen sezondan bu yana Valencia ve Sevilla en istekli takımlar. Arsenal de takibini sürdürüyor. Son olarak Monaco da sürekli olarak Oğuzhan hakkında bilgi topluyor. Lazio'nun, Oğuzhan sevdası ise hiç dinmiyor.
TALiSCA: İngiltere'den, Fransa'ya, Brezilya'dan İspanya'ya pek çok takım sambacıyı gözetliyor. Benfica ise ellerini ovuşturuyor. Talisca her attığı golle değerini katlarken, Brezilyalının sözleşmesinde yazan 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bile düşük olduğunu düşünmeye başlandı.
CENK TOSUN: Formunu sürekli artırıyor. Almanya'ya dönmesi için pek çok teklif alıyor. İtalyanların aradığı gibi ceza sahasında tek vuruş ustası olması da şansını artırıyor. Onun hedefi ise Premier Lig, şu ana kadar Ada'dan resmileşen bir teklif gelmedi.
TOLGAY: Eski hocası Slaven Bilic onu ısrarla West Ham'a istiyor. Premier Lig'den ve İspanya'dan da talipleri var. F.Bahçe'nin de gözü Tolgay'da olmaya devam ediyor. Hatta devre arasında sürpriz bir hamle olabileceği söyleniyor.
KERiM FREİ: İngiltere'den geldi, oraya dönmek istiyor. Beşiktaş'ta aşama kaydedemese de yetenekleri bilindiği için Fransa ve Almanya ile birlikte Premier Lig takımları da yakından izliyor.
ABOUBAKAR: Fransa'dan her zaman talipler var. İngilizler de yeteneklerine güvendiği Aboubakar'ı istiyor. İspanyollar Kamerunlu oyuncuyu sıkı şekilde izliyor. Beşiktaş ise ondan uzun yıllar faydalanmanın peşinde..
UTKU: Beşiktaş'a gelmeden önce de takip edilen genç kaleci Utku için M.City, Arsenal, Leverkusen, Anderlecht ve Ajax'ın scoutları düzenli olarak rapor sunuyor. Yönetim ise Utku için bir program belirlemiş durumda.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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