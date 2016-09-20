‘Karaborsayı engelleyeceğiz’
Derbideki yüksek bilet fiyatları hakkında Fikret Orman, karaborsayı işaret etti.
Orman, "Taraftar haklı, bilet pahalı. Fakat şöyle bir taraf var; Beşiktaş'ta 32 bin kombine sahibi var. Ortalama fiyatlar 40 liraya geliyor, kombine alanlara. Fakat elimizde kısıtlı bilet kaldığından kanun müsaade etmiyor, bilet çıkınca hemen karaborsaya çıkıyor. Bizim işimiz ise en yüksek geliri getirmek. Karaborsayı engellemeye çalışıyoruz. Taraftar da kendi açısından bakıyor. Ayrıca isyan edenlerin çoğunun Passolig'i bile yok. Böyle bir kısım da var" bilgisini verdi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 21:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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