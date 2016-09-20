 ‘Karaborsayı engelleyeceğiz’ – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    ‘Karaborsayı engelleyeceğiz’

    ‘Karaborsayı engelleyeceğiz’

    Derbideki yüksek bilet fiyatları hakkında Fikret Orman, karaborsayı işaret etti.

    Orman, "Taraftar haklı, bilet pahalı. Fakat şöyle bir taraf var; 'ta 32 bin kombine sahibi var. Ortalama fiyatlar 40 liraya geliyor, kombine alanlara. Fakat elimizde kısıtlı bilet kaldığından kanun müsaade etmiyor, bilet çıkınca hemen karaborsaya çıkıyor. Bizim işimiz ise en yüksek geliri getirmek. Karaborsayı engellemeye çalışıyoruz. Taraftar da kendi açısından bakıyor. Ayrıca isyan edenlerin çoğunun Passolig'i bile yok. Böyle bir kısım da var" bilgisini verdi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:14
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