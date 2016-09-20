İlk derbi önemli
Fikret Orman: Vodafone Arena’da oynanacak ilk derbiyi kazanmak istiyoruz. O yüzden G.Saray maçını çok önemsiyoruz.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlılar'ın TEMSA Maraton ile Vodafone Arena'da yapılan ulaşım sponsorluğu imza töreninde Galatasaray'la cumartesi günü oynanacak derbi maça yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Fikret Orman, "Vodafone Arena'da oynanacak ilk derbiyi kazanmak istiyoruz. O yüzden ilk derbiyi çok önemsiyoruz. Her derbinin kendine özgü hikayesi olur. Sahada oyuncuların karar vereceği, izleyenlerin hoşça seyredecekleri, anı olarak kalacak bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum. Şansın bizden yana olmasını umut ediyorum" diye konuştu.
ORMAN'DAN REHAVET UYARISI
Fikret Orman, spor kamuoyunda Beşiktaş'ın erken şampiyon ilan edilmesinden rahatsız olduğunu vurgulayarak, "Yüzüncü yıldaki şampiyonluğun ertesi sene de devre arasında bizi şampiyon yapmışlardı. Lig uzun bir maraton. 'Nisan ayında güle oynaya şampiyon oluruz' diye bir şey yok. Elimizde olsa şu anda şampiyon olmak isteriz. F.Bahçe kötü başlamış olsa da hareketlenecektir. G.Saray iyi gidiyor. M.Başakşehir, Osmanlı, Bursaspor iyi performans sergiliyor. Futbolda sakatlıklar, şanssızlıklar var. Ligin çok başındayız" değerlendirmesini yaptı. Derbiye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i davet edip etmediğine yönelik soruya ise Orman, "Dursun Özbek'le konuşmadım. Böyle bir şeye gerek yok. Dursun Bey gelirse ilk derbiyi izlemekten keyif alırız" yanıtını verdi.
'G.SARAYLILAR GELSİN'
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'daki ilk derbiye Galatasaray taraftarlarının da gelmesini istediklerini söyledi. Orman, bu konuya bugün İstanbul Valisi Vasip Şahin ile yapılacak kritik toplantıda karar verileceğini belirtti.
ORMAN'DAN REHAVET UYARISI
Fikret Orman, spor kamuoyunda Beşiktaş'ın erken şampiyon ilan edilmesinden rahatsız olduğunu vurgulayarak, "Yüzüncü yıldaki şampiyonluğun ertesi sene de devre arasında bizi şampiyon yapmışlardı. Lig uzun bir maraton. 'Nisan ayında güle oynaya şampiyon oluruz' diye bir şey yok. Elimizde olsa şu anda şampiyon olmak isteriz. F.Bahçe kötü başlamış olsa da hareketlenecektir. G.Saray iyi gidiyor. M.Başakşehir, Osmanlı, Bursaspor iyi performans sergiliyor. Futbolda sakatlıklar, şanssızlıklar var. Ligin çok başındayız" değerlendirmesini yaptı. Derbiye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i davet edip etmediğine yönelik soruya ise Orman, "Dursun Özbek'le konuşmadım. Böyle bir şeye gerek yok. Dursun Bey gelirse ilk derbiyi izlemekten keyif alırız" yanıtını verdi.
'G.SARAYLILAR GELSİN'
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'daki ilk derbiye Galatasaray taraftarlarının da gelmesini istediklerini söyledi. Orman, bu konuya bugün İstanbul Valisi Vasip Şahin ile yapılacak kritik toplantıda karar verileceğini belirtti.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
İlk derbi önemli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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