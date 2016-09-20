 İlk derbi önemli – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    İlk derbi önemli

    İlk derbi önemli

    Fikret Orman: Vodafone Arena’da oynanacak ilk derbiyi kazanmak istiyoruz. O yüzden G.Saray maçını çok önemsiyoruz.

    Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlılar'ın TEMSA Maraton ile Vodafone Arena'da yapılan ulaşım sponsorluğu imza töreninde Galatasaray'la cumartesi günü oynanacak derbi maça yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Fikret Orman, "Vodafone Arena'da oynanacak ilk derbiyi kazanmak istiyoruz. O yüzden ilk derbiyi çok önemsiyoruz. Her derbinin kendine özgü hikayesi olur. Sahada oyuncuların karar vereceği, izleyenlerin hoşça seyredecekleri, anı olarak kalacak bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum. Şansın bizden yana olmasını umut ediyorum" diye konuştu.

    ORMAN'DAN REHAVET UYARISI
    Fikret Orman, kamuoyunda Beşiktaş'ın erken şampiyon ilan edilmesinden rahatsız olduğunu vurgulayarak, "Yüzüncü yıldaki şampiyonluğun ertesi sene de devre arasında bizi şampiyon yapmışlardı. Lig uzun bir maraton. 'Nisan ayında güle oynaya şampiyon oluruz' diye bir şey yok. Elimizde olsa şu anda şampiyon olmak isteriz. F.Bahçe kötü başlamış olsa da hareketlenecektir. G.Saray iyi gidiyor. M.Başakşehir, Osmanlı, Bursaspor iyi performans sergiliyor. Futbolda sakatlıklar, şanssızlıklar var. Ligin çok başındayız" değerlendirmesini yaptı. Derbiye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i davet edip etmediğine yönelik soruya ise Orman, "Dursun Özbek'le konuşmadım. Böyle bir şeye gerek yok. Dursun Bey gelirse ilk derbiyi izlemekten keyif alırız" yanıtını verdi.

    'G.SARAYLILAR GELSİN'
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'daki ilk derbiye taraftarlarının da gelmesini istediklerini söyledi. Orman, bu konuya bugün İstanbul Valisi Vasip Şahin ile yapılacak kritik toplantıda karar verileceğini belirtti.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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