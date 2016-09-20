 Hürriyet'ten skandal yayın – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Hürriyet'ten skandal yayın

    Hürriyet'ten skandal yayın

    maçında rakibin attığı golü canlı anlatım sayfasında "Beklenen gol geldi" diye okuyucularına duyuran Hürriyet Gazetesi, yeni bir skandala daha imza attı.

    F.Bahçe'nin 5-1'lik galibiyetinden sonra Beşiktaşlı Tosic'in eşi Jelena Tosic'in fotoğrafını kullanarak haber yapan Hürriyet, tepkiler üzerine özür diledi. Ardından Kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada, "Hürriyet.com.tr sadece camiamıza değil, kadına yönelik ayrımcılığa, aile değerlerine, rakip takım taraftarı arasında kin ve nefret uyandırmaya, futbolcumuzun eşi üzerinden ahlaki değerlere dönük, tarafımızca hiçbir şekilde kabul edilemez, çok ucuz ve seviyesiz bir yayınla, o capsi yayınlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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