Hürriyet'ten skandal yayın
Benfica maçında rakibin attığı golü canlı anlatım sayfasında "Beklenen gol geldi" diye okuyucularına duyuran Hürriyet Gazetesi, yeni bir skandala daha imza attı.
F.Bahçe'nin 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetinden sonra Beşiktaşlı Tosic'in eşi Jelena Tosic'in fotoğrafını kullanarak haber yapan Hürriyet, tepkiler üzerine özür diledi. Ardından Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada, "Hürriyet.com.tr sadece camiamıza değil, kadına yönelik ayrımcılığa, aile değerlerine, rakip takım taraftarı arasında kin ve nefret uyandırmaya, futbolcumuzun eşi üzerinden ahlaki değerlere dönük, tarafımızca hiçbir şekilde kabul edilemez, çok ucuz ve seviyesiz bir yayınla, o capsi yayınlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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