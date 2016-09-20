Gelirimiz 10 kat arttı
Anlaşmadan büyük bir memnuniyet duyduklarının altını çizen Fikret Orman, Beşiktaş'ta sponsorluk gelirlerinde dev adımlar attıklarını kaydetti. Orman, "Türkiye'nin gururu olan bir Türk markası ile böyle bir anlaşma yapmaktan kurumum adına çok mutluyum. Bundan sonra TEMSA Maraton ile seyahat edeceğiz. Göreve başladığımızdan beri marka değerini yukarı çıkarmak için çalışıyoruz. Son 4 yılda sponsorluk gelirlerimizi yaklaşık 10 kat arttırdık. Bütün ilişkilerimizde karşılıklı kazanma ilkesiyle hareket ettik. İşimizi iyi yaptığımız gözüküyorsa ne güzel. Beşiktaş, farklılıkların takımıdır" dedi.
BEŞİKTAŞ'A ÖZEL OTOBÜS
Törende konuşan TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, Beşiktaş için özel ve çok kaliteli bir otobüs ürettiklerini belirtti. Çelik, "Beşiktaş'ın marka değeri ortada. Hem ligde hem Avrupa'da Beşiktaş'a başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'A ÖZEL OTOBÜS
Törende konuşan TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, Beşiktaş için özel ve çok kaliteli bir otobüs ürettiklerini belirtti. Çelik, "Beşiktaş'ın marka değeri ortada. Hem ligde hem Avrupa'da Beşiktaş'a başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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