 Gelirimiz 10 kat arttı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Gelirimiz 10 kat arttı

    Gelirimiz 10 kat arttı
    Anlaşmadan büyük bir memnuniyet duyduklarının altını çizen Fikret Orman, 'ta sponsorluk gelirlerinde dev adımlar attıklarını kaydetti. Orman, "Türkiye'nin gururu olan bir Türk markası ile böyle bir anlaşma yapmaktan kurumum adına çok mutluyum. Bundan sonra TEMSA Maraton ile seyahat edeceğiz. Göreve başladığımızdan beri marka değerini yukarı çıkarmak için çalışıyoruz. Son 4 yılda sponsorluk gelirlerimizi yaklaşık 10 kat arttırdık. Bütün ilişkilerimizde karşılıklı kazanma ilkesiyle hareket ettik. İşimizi iyi yaptığımız gözüküyorsa ne güzel. Beşiktaş, farklılıkların takımıdır" dedi.

    BEŞİKTAŞ'A ÖZEL OTOBÜS
    Törende konuşan TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, Beşiktaş için özel ve çok kaliteli bir otobüs ürettiklerini belirtti. Çelik, "Beşiktaş'ın marka değeri ortada. Hem ligde hem Avrupa'da Beşiktaş'a başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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