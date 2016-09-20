 Derbinin favori hakemi Göçek – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Derbinin favori hakemi Göçek

    Derbinin favori hakemi Göçek
    20016-2017 sezonunun ilk derbisi olan - G.Saray karşılaşması için geri sayım başlarken, gözler bu kritik mücadeleyi yönetecek hakeme çevrildi. Derbi maçlarının bir numaralı favori hakemi 'ın bir hafta sürecek olan 2018 Dünya Kupası aday hakem seminerine gitmesinin ardından BJK-GS derbisine MHK'nin FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek'i görevlendirmeyi planladığı öğrenildi. Yusuf Namoğlu başkanlığındaki MHK'nin, derbi için ikinci isim olarak da Ali Palabıyık'ı düşündüğü öğrenildi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:28
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