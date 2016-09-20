Derbinin favori hakemi Göçek
20016-2017 sezonunun ilk derbisi olan Beşiktaş- G.Saray karşılaşması için geri sayım başlarken, gözler bu kritik mücadeleyi yönetecek hakeme çevrildi. Derbi maçlarının bir numaralı favori hakemi Cüneyt Çakır'ın bir hafta sürecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası aday hakem seminerine gitmesinin ardından BJK-GS derbisine MHK'nin FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek'i görevlendirmeyi planladığı öğrenildi. Yusuf Namoğlu başkanlığındaki MHK'nin, derbi için ikinci isim olarak da Ali Palabıyık'ı düşündüğü öğrenildi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 21:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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