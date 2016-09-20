Alkışlar Tosic’e
Beşiktaş'ta tam bir Dusko Tosic çılgınlığı yaşanıyor. Herkes teknik direktör Şenol Güneş'in, geri dönen Atınç Nukan'dan yıldız yaratmasını beklerken; Tosic bir anda parladı. Beşiktaş'a sol stoper olarak gelen Sırp oyuncu son karşılaşmalarda adeta kendini aştı ve formayı kaptı. Gösterdiği üst düzey performansla da sol stoper transferini rafa kaldırdı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 21:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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