 Alkışlar Tosic’e – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Alkışlar Tosic’e

    Alkışlar Tosic’e
    'ta tam bir Dusko Tosic çılgınlığı yaşanıyor. Herkes teknik direktör Şenol Güneş'in, geri dönen Atınç Nukan'dan yıldız yaratmasını beklerken; Tosic bir anda parladı. Beşiktaş'a sol stoper olarak gelen Sırp oyuncu son karşılaşmalarda adeta kendini aştı ve formayı kaptı. Gösterdiği üst düzey performansla da sol stoper transferini rafa kaldırdı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:30
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