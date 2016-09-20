3 Aslan’a önlem
G.Saray derbisi öncesinde özellikler stoperler ve kanat bekleri ile çalışmayalar yapacak olan Beşiktaş'ın hocası kenardan gelen ortalar ve uzun atılan toplara kademe yapılması üzerinde çalışıyor. Gönül ve Caner'e, Bruma ve Sneijder'i tutma görevi veren tecrübeli hocanın, ayrıca Selçuk'un atacağı uzun toplar için de İnler'i uyaracağı öğrenildi.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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