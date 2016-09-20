 3 Aslan’a önlem – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    3 Aslan’a önlem

    3 Aslan’a önlem
    G.Saray derbisi öncesinde özellikler stoperler ve kanat bekleri ile çalışmayalar yapacak olan 'ın hocası kenardan gelen ortalar ve uzun atılan toplara kademe yapılması üzerinde çalışıyor. Gönül ve Caner'e, Bruma ve Sneijder'i tutma görevi veren tecrübeli hocanın, ayrıca Selçuk'un atacağı uzun toplar için de İnler'i uyaracağı öğrenildi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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