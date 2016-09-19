Tosic yine hatasızdı
Geçen sezon yaptığı hatalarla Beşiktaş taraftarının sık sık yüreğini ağzına getiren Dusko Tosic, bu yıl takımın sigortası oldu. Sırp savunmacı, Benfica maçındaki gibi yine kusursuz oynadı. Yaptığı kritik müdahalelerle Akhisar'ın birçok tehlikeli atağını başlamadan bitiren Tosic ile Marcelo'nun defanstaki uyumu gelecek için de Beşiktaş'a güven verdi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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