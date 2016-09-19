 Tosic yine hatasızdı – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Tosic yine hatasızdı

    Tosic yine hatasızdı
    Geçen sezon yaptığı hatalarla taraftarının sık sık yüreğini ağzına getiren Dusko Tosic, bu yıl takımın sigortası oldu. Sırp savunmacı, maçındaki gibi yine kusursuz oynadı. Yaptığı kritik müdahalelerle Akhisar'ın birçok tehlikeli atağını başlamadan bitiren Tosic ile Marcelo'nun defanstaki uyumu gelecek için de Beşiktaş'a güven verdi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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