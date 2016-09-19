TFF, Beşiktaş'ın fikstür değişikliği için yaptığı başvuruyu reddetti.
Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında 28 Eylül Çarşamba akşamı İstanbul'da Dynamo Kiev ile karşılaşacak olan Siyah-beyazlılar, 1 Ekim Cumartesi günü de Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına gidecekti. Beşiktaş yönetimi, Çaykur Rizespor maçının 2 Ekim tarihine alınması için TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu.
TFF, Beşiktaş'ın yaptığı başvuruyu fikstürde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirterek reddetti. TFF, ret gerekçesi olarak maç takviminin FIFA ve UEFA'nın iki maç arasında minimum 48 saat olarak belirlediği dinlenme süresine uygun olduğunu gösterdi. Federasyon ayrıca, A Milli Takım'ın da 6 ve 9 Ekim tarihlerinde üst üste iki maç oynayacağını da örnek göstererek Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:30
- F.Bahçe'nin 11'i belli oldu
Toplam 20
Yorum
xcvbn josef ozan. la açimde izleyip güliim azcık :D
- F.Bahçe'nin 11'i belli oldu
Toplam 20
Yorum
mehmet Daha önce ki yorumda yazdım kimse inanmadı., Hoca M. Topal ve De Souza yı mecburen birlikte oynatmak zorunda başka şansı yok. Çünkü takım hücum edince geri gelemiyor ve kolay kontra yiyor. (Kayseri'den yediğimiz 3. gol seyredin Alper Ozan ve Wİel ). Hoşumuza gitmese de mevcut kadrolu Fenerbahçe defansif karakterli takım. Şu anda Lens' in , Vokan Şenin , Emenike' nin uyumunu , iyi oynayıp ofansif gücünü artırmalarını beklemekten başka yapacak bir şey yok. Emenike tek forvet oynamayı seviyor. İnşallah son vuruşları iyi olur. .
- Mahmut Uslu: Bizim maçları irdeleyin
Toplam 59
Yorum
her haberde diğer takım okuyucu yorumları var....bu güzel bir şey FB.olmadan lig olmaz...ama hiçbir FBli diğer takım haberlerine bakmaz arada bakan olsada ben asla ve asla okumam..bana ne kardeşim.
TFF'den Beşiktaş'a ret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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