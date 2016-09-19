 TFF'den Beşiktaş'a ret! – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    'den 'a ret!

    TFF'den Beşiktaş'a ret!

    , 'ın fikstür değişikliği için yaptığı başvuruyu reddetti.

    Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında 28 Eylül Çarşamba akşamı İstanbul'da Dynamo Kiev ile karşılaşacak olan Siyah-beyazlılar, 1 Ekim Cumartesi günü de Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına gidecekti. yönetimi, Çaykur Rizespor maçının 2 Ekim tarihine alınması için 'ye resmi başvuruda bulunmuştu.

    TFF, Beşiktaş'ın yaptığı başvuruyu fikstürde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirterek reddetti. TFF, ret gerekçesi olarak maç takviminin ve 'nın iki maç arasında minimum 48 saat olarak belirlediği dinlenme süresine uygun olduğunu gösterdi. Federasyon ayrıca, A Milli Takım'ın da 6 ve 9 Ekim tarihlerinde üst üste iki maç oynayacağını da örnek göstererek Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:30
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