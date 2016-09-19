Serdar sürprizi
Akhisar Belediyespor'un yeni hocası Tolunay Kafkas, savunmada formsuz Douglao'yu keserek yerine Serdar Kesimal'a şans verdi. Kesimal böylece ligde 16 ay sonra forma giydi. Tecrübeli stoper, en son 30 Mayıs 2015'te Fenerbahçe formasıyla Kasımpaşa karşısında 89. dakikada oyuna girmişti.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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