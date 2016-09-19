 Serdar sürprizi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Serdar sürprizi

    Serdar sürprizi
    'un yeni hocası Tolunay Kafkas, savunmada formsuz Douglao'yu keserek yerine Serdar Kesimal'a şans verdi. Kesimal böylece ligde 16 ay sonra forma giydi. Tecrübeli stoper, en son 30 Mayıs 2015'te formasıyla karşısında 89. dakikada oyuna girmişti.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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