 Savunma sınıfı geçti – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Savunma sınıfı geçti

    Savunma sınıfı geçti

    bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesine golü kapattı.

    Ligde oynanan ilk üç maçta kalesinde 4 gol gören ( 4-2, Konyaspor 2-2, K.Karabük 3-1), Şampiyonlar Ligi'ndeki (1-1) ve Süper Kupa'daki (1-1) maçlarında 1'er gol gol yiyen siyah-beyazlılar dün ilk kez gol yemedi. Kara Kartal, 6 resmi maçta rakip filelere 13 gol gönderirken, kalesinde toplam 6 gol gördü. Gollerin 5'ini kaleci Tolga Zengin yedi. Dün kalesini kapatan Fabricio ise 1 kez geçit verdi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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