Savunma sınıfı geçti
Beşiktaş bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesine golü kapattı.
Ligde oynanan ilk üç maçta kalesinde 4 gol gören (Alanyaspor 4-2, Konyaspor 2-2, K.Karabük 3-1), Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica (1-1) ve Süper Kupa'daki Galatasaray (1-1) maçlarında 1'er gol gol yiyen siyah-beyazlılar dün ilk kez gol yemedi. Kara Kartal, 6 resmi maçta rakip filelere 13 gol gönderirken, kalesinde toplam 6 gol gördü. Gollerin 5'ini kaleci Tolga Zengin yedi. Dün kalesini kapatan Fabricio ise 1 kez geçit verdi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Savunma sınıfı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.