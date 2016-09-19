Sambaya devam
Gökhan’ın pasında fileleri havalandıran Talisca, ligde bu sezon gol atan Beşiktaş’ın ilk yabancı oyuncusu oldu.
Beşiktaş'ta Talisca şov devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin Benfica'dan kiraladığı yıldız, Akhisar Belediye deplasmanında 8. dakikada attığı golle rakibin kilidini açan isim oldu. Geçtiğimiz hafta Karabük-spor ile oynanan lig karşılaşmasında Ömer Şişmanoğlu'na asist yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica ağlarını havalandıran Brezilyalı oyuncu, böylelikle ligde de ilk kez gol sevinci yaşadı. Talisca ayrıca Beşiktaş'ta ligde bu sezon gol atan ilk yabancı oyuncu oldu. Geride kalan haftalarda atılan 9 golün tamamı (4 Cenk Tosun, 2 Oğuzhan, 2 Olcay, 1 Ömer Şişmanoğlu) Türk futbolculardan gelmişti. Talisca maçın özellikle ilk çeyreğinde sergilediği müthiş futbolla ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu gözler önüne serdi. Her atakta Akhisar defansının arasına sızan sambacının 5. dakikada ceza sahası dışından çektiği müthiş şutta top üst direği sıyırarak auta gitti.
'KATKIMI SÜRDÜRECEĞİM'
Talisca maçtan sonra, Şampiyonlar Ligi'nin ardından Süper Lig'de de golle buluştuğu ve 3 puan aldıkları için sevinçli olduğunu belirtirken, takıma golleri ve futboluyla katkı sağlamayı sürdürmek istediğini kaydetti.
'KATKIMI SÜRDÜRECEĞİM'
Talisca maçtan sonra, Şampiyonlar Ligi'nin ardından Süper Lig'de de golle buluştuğu ve 3 puan aldıkları için sevinçli olduğunu belirtirken, takıma golleri ve futboluyla katkı sağlamayı sürdürmek istediğini kaydetti.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Sambaya devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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