 Sambaya devam – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sambaya devam

    Sambaya devam

    Gökhan’ın pasında fileleri havalandıran Talisca, ligde bu sezon gol atan ’ın ilk yabancı oyuncusu oldu.

    'ta Talisca şov devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin 'dan kiraladığı yıldız, Akhisar Belediye deplasmanında 8. dakikada attığı golle rakibin kilidini açan isim oldu. Geçtiğimiz hafta Karabük-spor ile oynanan lig karşılaşmasında Ömer Şişmanoğlu'na asist yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica ağlarını havalandıran Brezilyalı oyuncu, böylelikle ligde de ilk kez gol sevinci yaşadı. Talisca ayrıca Beşiktaş'ta ligde bu sezon gol atan ilk yabancı oyuncu oldu. Geride kalan haftalarda atılan 9 golün tamamı (4 Cenk Tosun, 2 Oğuzhan, 2 Olcay, 1 Ömer Şişmanoğlu) Türk futbolculardan gelmişti. Talisca maçın özellikle ilk çeyreğinde sergilediği müthiş futbolla ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu gözler önüne serdi. Her atakta Akhisar defansının arasına sızan sambacının 5. dakikada ceza sahası dışından çektiği müthiş şutta top üst direği sıyırarak auta gitti.

    'KATKIMI SÜRDÜRECEĞİM'
    Talisca maçtan sonra, Şampiyonlar Ligi'nin ardından Süper Lig'de de golle buluştuğu ve 3 puan aldıkları için sevinçli olduğunu belirtirken, takıma golleri ve futboluyla katkı sağlamayı sürdürmek istediğini kaydetti.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sambaya devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.