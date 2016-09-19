Rotamız derbi
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, dünkü mücadeleyi “Ne hücumda ne savunmada iyiydik” diye yorumlarken derbi için “Galatasaray iyi takım. Yarışta ilerlemek için 3 puanı almalıyız” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü 2-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçından sonra takımın futbolunu beğenmediğini söyledi. "Yoğunluğu, sahayı, hakemi veya seyirciyi mazeret gösteremeyiz" diyen Güneş, "Kazanmak için geldik, maçın başında golü de bulduk. 25. dakikadan sonra sahayı büyüttük. Oyuncularımız topları ezince top kayıplarımız oldu. Ne hücumda iyiydik ve savunmada. Ama devreye 2-0 girdik. Rakibe çok pozisyon verdik. Eksiklerimizi çıkarırsak gayet iyiyiz ama eksikleri düzeltmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
HATALARIMIZ OLDU
Rakibe verilen pozisyonların kendi hatalarından kaynaklandığını belirten Güneş, "İyi takımız gayet iyi durumdayız. 2-0 dışında da pozisyonlarımız var. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar bizden kaynaklandı. Zaman zaman kademe hatalarımız oldu. Avrupa sonrası kazanmak önemliydi" dedi.
HERKES OYNAYABİLİR
Gelecek hafta oynanacak G.Saray derbisini de değerlendiren usta hoca, şu ifadeleri kullandı: ""Derbide 3 puan düşünüyoruz. Yarışta ilerlemek için 3 puana ihtiyacımız var. Hatalarımızı konuşacağız. Eksiklerimizi kapatarak kazanacağımızı düşünüyorum. İyi bir takımla karşılaşacağız. Akhisar ile deplasmanda karşılaştılar ve yendiler. G.Saray da iyi bir takım."
Rotasyon konusunu da değerlendiren Güneş, "Elimdeki oyunculardan bir takım kuruyoruz medya buna rotasyon diyor. Bütün hepsi bizim oyuncumuz. Bazen üst üste oyuncular oynayacak bazen değişecek. Böyle ilerleyeceğiz" dedi.
HATALARIMIZ OLDU
Rakibe verilen pozisyonların kendi hatalarından kaynaklandığını belirten Güneş, "İyi takımız gayet iyi durumdayız. 2-0 dışında da pozisyonlarımız var. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar bizden kaynaklandı. Zaman zaman kademe hatalarımız oldu. Avrupa sonrası kazanmak önemliydi" dedi.
HERKES OYNAYABİLİR
Gelecek hafta oynanacak G.Saray derbisini de değerlendiren usta hoca, şu ifadeleri kullandı: ""Derbide 3 puan düşünüyoruz. Yarışta ilerlemek için 3 puana ihtiyacımız var. Hatalarımızı konuşacağız. Eksiklerimizi kapatarak kazanacağımızı düşünüyorum. İyi bir takımla karşılaşacağız. Akhisar ile deplasmanda karşılaştılar ve yendiler. G.Saray da iyi bir takım."
Rotasyon konusunu da değerlendiren Güneş, "Elimdeki oyunculardan bir takım kuruyoruz medya buna rotasyon diyor. Bütün hepsi bizim oyuncumuz. Bazen üst üste oyuncular oynayacak bazen değişecek. Böyle ilerleyeceğiz" dedi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Rotamız derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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