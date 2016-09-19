 Rotamız derbi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Rotamız derbi

    Rotamız derbi

    Teknik Direktörü Güneş, dünkü mücadeleyi “Ne hücumda ne savunmada iyiydik” diye yorumlarken derbi için “ iyi takım. Yarışta ilerlemek için 3 puanı almalıyız” dedi.

    Teknik Direktörü 2-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçından sonra takımın futbolunu beğenmediğini söyledi. "Yoğunluğu, sahayı, hakemi veya seyirciyi mazeret gösteremeyiz" diyen Güneş, "Kazanmak için geldik, maçın başında golü de bulduk. 25. dakikadan sonra sahayı büyüttük. Oyuncularımız topları ezince top kayıplarımız oldu. Ne hücumda iyiydik ve savunmada. Ama devreye 2-0 girdik. Rakibe çok pozisyon verdik. Eksiklerimizi çıkarırsak gayet iyiyiz ama eksikleri düzeltmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

    HATALARIMIZ OLDU
    Rakibe verilen pozisyonların kendi hatalarından kaynaklandığını belirten Güneş, "İyi takımız gayet iyi durumdayız. 2-0 dışında da pozisyonlarımız var. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar bizden kaynaklandı. Zaman zaman kademe hatalarımız oldu. Avrupa sonrası kazanmak önemliydi" dedi.

    HERKES OYNAYABİLİR
    Gelecek hafta oynanacak G.Saray derbisini de değerlendiren usta hoca, şu ifadeleri kullandı: ""Derbide 3 puan düşünüyoruz. Yarışta ilerlemek için 3 puana ihtiyacımız var. Hatalarımızı konuşacağız. Eksiklerimizi kapatarak kazanacağımızı düşünüyorum. İyi bir takımla karşılaşacağız. Akhisar ile deplasmanda karşılaştılar ve yendiler. G.Saray da iyi bir takım."

    Rotasyon konusunu da değerlendiren Güneş, "Elimdeki oyunculardan bir takım kuruyoruz medya buna rotasyon diyor. Bütün hepsi bizim oyuncumuz. Bazen üst üste oyuncular oynayacak bazen değişecek. Böyle ilerleyeceğiz" dedi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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