Rodellaga kahroldu
Ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarını havalandıran Akhisar'ın yıldızı Hugo Rodallega, takımının en çalışkan ismiydi. Kalesine attığı golden sonra adeta yıkılan Kolombiyalı golcü yine de maçı bırakmadı. Hatta 69. dakikada kendisini affettirme fırsatını da yakaladı ancak kullandığı serbest vuruşta kaleci Fabri'nin müdahalesiyle top direkten döndü.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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