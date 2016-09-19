 Rodellaga kahroldu – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Rodellaga kahroldu

    Rodellaga kahroldu
    Ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarını havalandıran Akhisar'ın yıldızı Hugo Rodallega, takımının en çalışkan ismiydi. Kalesine attığı golden sonra adeta yıkılan Kolombiyalı golcü yine de maçı bırakmadı. Hatta 69. dakikada kendisini affettirme fırsatını da yakaladı ancak kullandığı serbest vuruşta kaleci Fabri'nin müdahalesiyle top direkten döndü.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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