 Quaresma isyan etti – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Quaresma isyan etti

    Quaresma isyan etti
    'ta ilk onbirde sahaya çıkan Ricardo Quaresma, Akhisar'ın tatlı-sert futbolu nedeniyle etkili olamadı. Rakibin faulleri nedeniyle sık sık yerde kalan Portekizli yıldız, hakem lent Yıldırım'a dert yandı. Zaman zaman şova kaçan Quaresma, en önemli pozisyonunu 78. dakikada yakaladı. Yaptığı vuruşta kaleci Fatih topu kornere çeldi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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