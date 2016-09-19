Quaresma isyan etti
Beşiktaş'ta ilk onbirde sahaya çıkan Ricardo Quaresma, Akhisar'ın tatlı-sert futbolu nedeniyle etkili olamadı. Rakibin faulleri nedeniyle sık sık yerde kalan Portekizli yıldız, hakem Bülent Yıldırım'a dert yandı. Zaman zaman şova kaçan Quaresma, en önemli pozisyonunu 78. dakikada yakaladı. Yaptığı vuruşta kaleci Fatih topu kornere çeldi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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