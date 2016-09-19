Makine tekliyor
Beşiktaş’ta makine tam çalışmıyor. Bunları galipken görmezsen sonra ağlarsın.
Maç başlıyor top da ortada dolanmaya başlıyor. 10 dakika geçince iki takım arasında bayağı fark olduğu gözüküyor. Nitekim gol de geliyor. İyi güzel de gelen golden sonra Beşiktaş yine aynı şekilde oynamaya devam ediyor. Halbuki senin elindeki imkanlar farklı. Golü atmışsın, hâlâ kontrolsüz hücum ediyorsun.
Bu yüzden de kalende saçma sapan gol pozisyonları görüyorsun. Fazla etkili değil ama yine de görüyorsun.
O zaman ne yapacaksın.
Zaten golü atmışsın istediğin zaman gaza basacaksın, istediğin zaman frene basacaksın. Beşiktaş henüz bu kapasitede değil. Bazen aynı ritimde oynuyor. Bazen hiç gereksiz oyunu süratlendiriyor bazen de duruyor.
Şenol Güneş'in kafasında acaba ilk 11 belirlendi mi? Yani gözü kapalı sayabileceğiniz.
Bence değil. Rotasyon, rotasyon diyorlar. Arkadaşlar iyi güzel de rotasyon motasyon sonunda olur atimasyon. Futbol maceraya gelmez. Futbol "Ben daha iyiyim" demeye gelmez. Futbol "Ben daha büyüğüm" demeye gelmez. Mesela Beşiktaş, Gomez'in yerini doldurmuş değil. Gomez gidiyor.
Gomez kim? Alman Milli Takımı'nın santrforu.
Gomez geldiğinde banko oynuyordu, Cenk yedekti.
Sen Aboubakar'ı aldın, Aboubakar hâlâ maça bakar! Bazen yedek kulübesinden bakar, bazen sahanın içinden. Senin santraforun çok para verdiğin Aboubakar mı, Cenk mi? Talisca iyi bir transfer belli. Zaten bakın ilk gol iki orta saha adamından geliyor. Gökhan İnler veriyor, Talisca atıyor. Ama Beşiktaş'ın daha hâlâ bir şekle ihtiyacı var. Neden? Çünkü geçen seneki şekil bozuldu. Geçen seneki şekildeki iki assolist Gomez ve Sosa yok.
Şenol Güneş, şimdi yeni şekille uğraşıyor.
Siyah-beyazlı idareciler atıp tutuyorlardı:
"500 euro, 1000 euro verirsek Gomez bizde kalır" diye. Şimdi yöneticiler "Gomez, Wolfsburg'a bu paraya gider mi?" diye kovalıyorlar.
Dün gece oynayan kaleci Fabri iyi kumaş belli. Israr etmek gerekir. Siyah- beyazlılar zorlanmadan kazandı.
Niye? Çünkü Akhisar ne geçen sene ne de evvelki seneki Akhisar değil.
Onların da kimyası bozulmuş. Böyle olduğu halde bile Beşiktaş bu rakibe pozisyon verdi. Çünkü Beşiktaş'ta makine henüz tam çalışmıyor. Bazen işliyor, bazen tekliyor. Bunları galip geldiğin gün görmezsen yarın mağlup olduğunda ağlamayacaksın.
Akhisar bıçak sırtında. Aşağı da düşebilirler, yukarıda da kalabilirler.
BÜLENT YILDIRIM EYYAMI BIRAKMIŞ
Maçın hakemi Bülent Yıldırım az hatayla maç yönetmeye başladı.
Eski eyyamcılığını bırakmış. Herhalde diyor ki: Bu saatten sonra büyüklere yağ çekmeye gerek yok... "Ne görüyorsam onu çalayım" diyor. Bence doğru da yapıyor. Tosic'in rakibe yaptığı bir müdahale var. Bu pozisyon tartışılıyor.
İyi güzel de yayıncı kuruluş bir pozisyon gösteriyor rakip kendini atıyor, bir pozisyon gösteriyor sanki mücadelede bir darbe var. Çözebilene aşk olsun. Nasıl olsa Digiturk'ün bir sahibi yok. Bir gün biri hesap sorar o gün düzgün çekim yapmaya başlarlar.
Bu yüzden de kalende saçma sapan gol pozisyonları görüyorsun. Fazla etkili değil ama yine de görüyorsun.
O zaman ne yapacaksın.
Zaten golü atmışsın istediğin zaman gaza basacaksın, istediğin zaman frene basacaksın. Beşiktaş henüz bu kapasitede değil. Bazen aynı ritimde oynuyor. Bazen hiç gereksiz oyunu süratlendiriyor bazen de duruyor.
Şenol Güneş'in kafasında acaba ilk 11 belirlendi mi? Yani gözü kapalı sayabileceğiniz.
Bence değil. Rotasyon, rotasyon diyorlar. Arkadaşlar iyi güzel de rotasyon motasyon sonunda olur atimasyon. Futbol maceraya gelmez. Futbol "Ben daha iyiyim" demeye gelmez. Futbol "Ben daha büyüğüm" demeye gelmez. Mesela Beşiktaş, Gomez'in yerini doldurmuş değil. Gomez gidiyor.
Gomez kim? Alman Milli Takımı'nın santrforu.
Gomez geldiğinde banko oynuyordu, Cenk yedekti.
Sen Aboubakar'ı aldın, Aboubakar hâlâ maça bakar! Bazen yedek kulübesinden bakar, bazen sahanın içinden. Senin santraforun çok para verdiğin Aboubakar mı, Cenk mi? Talisca iyi bir transfer belli. Zaten bakın ilk gol iki orta saha adamından geliyor. Gökhan İnler veriyor, Talisca atıyor. Ama Beşiktaş'ın daha hâlâ bir şekle ihtiyacı var. Neden? Çünkü geçen seneki şekil bozuldu. Geçen seneki şekildeki iki assolist Gomez ve Sosa yok.
Şenol Güneş, şimdi yeni şekille uğraşıyor.
Siyah-beyazlı idareciler atıp tutuyorlardı:
"500 euro, 1000 euro verirsek Gomez bizde kalır" diye. Şimdi yöneticiler "Gomez, Wolfsburg'a bu paraya gider mi?" diye kovalıyorlar.
Dün gece oynayan kaleci Fabri iyi kumaş belli. Israr etmek gerekir. Siyah- beyazlılar zorlanmadan kazandı.
Niye? Çünkü Akhisar ne geçen sene ne de evvelki seneki Akhisar değil.
Onların da kimyası bozulmuş. Böyle olduğu halde bile Beşiktaş bu rakibe pozisyon verdi. Çünkü Beşiktaş'ta makine henüz tam çalışmıyor. Bazen işliyor, bazen tekliyor. Bunları galip geldiğin gün görmezsen yarın mağlup olduğunda ağlamayacaksın.
Akhisar bıçak sırtında. Aşağı da düşebilirler, yukarıda da kalabilirler.
BÜLENT YILDIRIM EYYAMI BIRAKMIŞ
Maçın hakemi Bülent Yıldırım az hatayla maç yönetmeye başladı.
Eski eyyamcılığını bırakmış. Herhalde diyor ki: Bu saatten sonra büyüklere yağ çekmeye gerek yok... "Ne görüyorsam onu çalayım" diyor. Bence doğru da yapıyor. Tosic'in rakibe yaptığı bir müdahale var. Bu pozisyon tartışılıyor.
İyi güzel de yayıncı kuruluş bir pozisyon gösteriyor rakip kendini atıyor, bir pozisyon gösteriyor sanki mücadelede bir darbe var. Çözebilene aşk olsun. Nasıl olsa Digiturk'ün bir sahibi yok. Bir gün biri hesap sorar o gün düzgün çekim yapmaya başlarlar.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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