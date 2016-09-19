Ligde yine Fabricio
Kara Kartal'ın yeni transferi Fabricio, Karabük maçındaki gibi ligde yine Tolga Zengin'den kaleyi devraldı. Benfica karşısında kaleyi Tolga korumuştu. İyi oynayan 28 yaşındaki İspanyol kaleci, sadece bir pozisyonda tehlike yaşattı; o da Rodallega'nın serbest vuruşunu yumruklarken, top direkten döndü.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Ligde yine Fabricio haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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