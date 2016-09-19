 Ligde yine Fabricio – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Ligde yine Fabricio

    Ligde yine Fabricio
    Kara Kartal'ın yeni transferi Fabricio, Karabük maçındaki gibi ligde yine Tolga Zengin'den kaleyi devraldı. Benfica karşısında kaleyi Tolga korumuştu. İyi oynayan 28 yaşındaki İspanyol kaleci, sadece bir pozisyonda tehlike yaşattı; o da Rodallega'nın serbest vuruşunu yumruklarken, top direkten döndü.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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