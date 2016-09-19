Kulüpler Birliği, futbolda deplasman yasağını Vali Şahin ile görüşecek

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Sporun, toplumumuz üzerindeki birlik ve beraberlik olgusuna hizmet eden en iyi araç olduğuna olan inancımız gereği 11 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında deplasman yasağı konusunda alınan tavsiye kararını takiben Kulüpler Birliği Vakfı 20 Eylül 2016 Salı günü saat 09:30'da İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin ile bir toplantı gerçekleştirecektir. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ başkanlığındaki toplantıya, Galatasaray Spor Kulübü'nü temsilen Başkan Dursun Özbek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü temsilen Başkan Fikret Orman ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsilen Başkan Vekili Mahmut Uslu katılacaklardır" ifadesi kullanıldı.