 Kulüpler Birliği, futbolda deplasman yasağını Vali Şahin ile görüşecek – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kulüpler Birliği, futbolda deplasman yasağını Vali Şahin ile görüşecek

    Kulüpler Birliği, futbolda deplasman yasağını Vali Şahin ile görüşecek

    Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, deplasman yasağının kalkması konusunu görüşmek üzere yarın İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bir araya gelecek.

    Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Sporun, toplumumuz üzerindeki birlik ve beraberlik olgusuna hizmet eden en iyi araç olduğuna olan inancımız gereği 11 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında deplasman yasağı konusunda alınan tavsiye kararını takiben Kulüpler Birliği Vakfı 20 Eylül 2016 Salı günü saat 09:30'da İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin ile bir toplantı gerçekleştirecektir. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ başkanlığındaki toplantıya, Kulübü'nü temsilen Başkan Dursun Özbek, Jimnastik Kulübü'nü temsilen Başkan Fikret Orman ve Spor Kulübü'nü temsilen Başkan Vekili Mahmut Uslu katılacaklardır" ifadesi kullanıldı.

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:29
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