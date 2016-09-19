Kulüpler Birliği, futbolda deplasman yasağını Vali Şahin ile görüşecek
Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, deplasman yasağının kalkması konusunu görüşmek üzere yarın İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bir araya gelecek.
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Sporun, toplumumuz üzerindeki birlik ve beraberlik olgusuna hizmet eden en iyi araç olduğuna olan inancımız gereği 11 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında deplasman yasağı konusunda alınan tavsiye kararını takiben Kulüpler Birliği Vakfı 20 Eylül 2016 Salı günü saat 09:30'da İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin ile bir toplantı gerçekleştirecektir. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ başkanlığındaki toplantıya, Galatasaray Spor Kulübü'nü temsilen Başkan Dursun Özbek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü temsilen Başkan Fikret Orman ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsilen Başkan Vekili Mahmut Uslu katılacaklardır" ifadesi kullanıldı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:29
- Gökhan İnler asist yaptı
Toplam 2
Yorum
sanane Talisca'nin yerine Oguzhan oynamali. Talisca'yi da Abubkarin yerine hücüma koymak gerek. Sen o zaman gör forveti. Abubakar da is yok, yada bir türlü ayak uyduramiyor. Kesinlikle yedege cekilmeli. Cenk cok daha formda bir forvet!
- Hepsi bir yerde
Toplam 19
Yorum
Mustafa Eren varsa Cimbomun artık DERDİYOK
- Dursun Özbek'e derbi mesajı
Toplam 16
Yorum
Ortanca Yav siz daha Şampiyon olursanız 3.yıldızı alacaksınız, 4.yıldızı takmış takımlar var, size pek konuşma hakkı düşmüyor, bi susun
Kulüpler Birliği, futbolda deplasman yasağını Vali Şahin ile görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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