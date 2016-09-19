Kartal bu sezon daha iyi
Beşiktaş, ilk 4 haftada bu sezon daha iyi bir performans ortaya koydu. Geçen yıl 4. haftada 3 galibiyet, 1 yenilgi alan ve 9 puan toplayan siyah-beyazlılar 12 gol atıp +8 gol averajı ile 4. haftayı geçerken, bu sezon geride kalan 4 haftada 10 puan topladı. Kara Kartal, 4 maçta 11 gol atarken +7 gol averajına ulaştı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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