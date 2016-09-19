 Kartal bu sezon daha iyi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kartal bu sezon daha iyi

    Kartal bu sezon daha iyi
    , ilk 4 haftada bu sezon daha iyi bir performans ortaya koydu. Geçen yıl 4. haftada 3 galibiyet, 1 yenilgi alan ve 9 puan toplayan siyah-beyazlılar 12 gol atıp +8 gol averajı ile 4. haftayı geçerken, bu sezon geride kalan 4 haftada 10 puan topladı. Kara Kartal, 4 maçta 11 gol atarken +7 gol averajına ulaştı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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