 Kartal akını – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kartal akını

    Kartal akını

    Siyah-beyazlılar kendi tribünlerini doldururken, maçtan sonra takımı alkışladı. İki takım taraftarları topluca ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ tezahüratı yaptı.

    Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta Beşiktaşlı taraftarların şovu vardı. Kendilerine ayrılan 3 bin 500 kişilik Gediz tarafı kale arkası tribünün biletlerini satışa çıkar çıkmaz bitiren siyah-beyazlılar, 90 dakika susmayarak takımlarına büyük destek verdi. Galibiyetin ardından da takımı tribünlere çağırıp alkışladı. Akhisarlı taraftarlar maça fazla ilgi göstermezken, Ağrı'da şehit olan ve cenazesi dün Akhisar'da toprağa verilen Jandarma Er Ahmet Tezcan için pankart açtı. İki takım taraftarı "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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