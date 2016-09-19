İlk yarılar Kartal’ın
Akhisar engelini 2-0'la geçen son şampiyon Beşiktaş, gol sayısını da ilk 4 hafta sonunda 11'e çıkartarak ligin en çok gol atan takımı konumuna yükseldi. Hücum gücünü pozitif kullanan Kara Kartal, erken gol bulmasıyla sonuca gitmekte zorlanmadı. Bu da istatistiklere siyah-beyazlılar'ın 4 maç sonunda ilk yarılarda 7 gol bulmasıyla yansıdı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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