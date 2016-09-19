 İlk yarılar Kartal’ın – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    İlk yarılar Kartal’ın

    İlk yarılar Kartal’ın
    Akhisar engelini 2-0'la geçen son şampiyon , gol sayısını da ilk 4 hafta sonunda 11'e çıkartarak ligin en çok gol atan takımı konumuna yükseldi. Hücum gücünü pozitif kullanan Kara Kartal, erken gol bulmasıyla sonuca gitmekte zorlanmadı. Bu da istatistiklere siyah-beyazlılar'ın 4 maç sonunda ilk yarılarda 7 gol bulmasıyla yansıdı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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