Golün adı yok!

Hücumcu özelliği ile ön plana çıkan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda 105 gol atarken, 25 farklı futbolcu skora katkı sağladı.

Akhisar Belediyespor'u deplasmanda iki golle geçmeyi başaran Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde toplam 105 kez rakip kalecileri mağlup etti. Bu gollere 25 farklı futbolcu katkı sağladı. Siyahbeyazlı ekibin yeni transferleri ise geride kalan 5 maça damgasını vurdu. Adriano, Caner Erkin, Gökhan İnler birer asist yaparken, Talisca da 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



İLK GOL UĞURU

Öte yandan Kara Kartal, ilk golü attığı 29 maçın 25'ini kazanmayı başardı. Diğer üç mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.