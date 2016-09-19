Golün adı yok!
Hücumcu özelliği ile ön plana çıkan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda 105 gol atarken, 25 farklı futbolcu skora katkı sağladı.
Akhisar Belediyespor'u deplasmanda iki golle geçmeyi başaran Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde toplam 105 kez rakip kalecileri mağlup etti. Bu gollere 25 farklı futbolcu katkı sağladı. Siyahbeyazlı ekibin yeni transferleri ise geride kalan 5 maça damgasını vurdu. Adriano, Caner Erkin, Gökhan İnler birer asist yaparken, Talisca da 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
İLK GOL UĞURU
Öte yandan Kara Kartal, ilk golü attığı 29 maçın 25'ini kazanmayı başardı. Diğer üç mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.
İLK GOL UĞURU
Öte yandan Kara Kartal, ilk golü attığı 29 maçın 25'ini kazanmayı başardı. Diğer üç mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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