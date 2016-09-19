Gökhan korkuttu
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Gökhan İnler sakatlığı nedeniyle Akhisar maçını tamamlayamadı.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Akhisar Belediyespor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta Gökhan İnler'in sakatlığı moralleri bozdu. Sağ ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen İnler, 72. dakikada yerini Adriano'ya bıraktı. Orta sahanın bir aşka önemli ismi Oğuzhan Özyakup'un da sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi orta siyah-beyazlıları endişelendirdi.
GÖKHAN İNLER: DERBİYE YETİŞİRİM
Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Gökhan İnler sakatlığıyla ilgili, "Küçük parmağına darbe yedim. Ağrım vardı onun için riske girmedim oyundan çıktım. Bence önemli bir durum değil. Derbiye 1 hafta vaktim var. G.Saray maçında forma giymek için her şeyi yapacağım." dedi.
Akhisar'a karşı deplasmanda kazanamama serisinin baskısıyla maça çıktıklarını söyleyen İnler, "Biliyorduk bu statta zorlandığımızı. 4 senedir bu sahada kazanamıyorduk. O mentaliteyle girdik. Yenmek için. İyi başladık ve hemen 2 gol attık." diye konuştu.
Vodafone Arena'da G.Saray'a karşı ilk derbisine çıkacak olan Gökhan maçla ilgili, "Derbiler hep büyüktür. Her şey olabilir. Yeni oyuncular için ilk derbi olacak. Kendimize bakmak lazım. Kalbimizle oynayıp elimizden geleni vermek zorundayız." yorumunu yaptı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
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Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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