 Gökhan İnler asist yaptı – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Gökhan İnler asist yaptı

    Gökhan İnler asist yaptı
    , karşısında Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçerken asist Gökhan İnler'den geldi. Tecrübeli futbolcu, 8 Şubat 2014'ten bu yana ilk lig asistini yaparken en son formasıyla 'a karşı oynanan maçta asist yapmıştı. Sahanın başarılı isimleri arasında yer alan Gökhan İnler, ayak parmaklarından sakatlık geçirince 72. dakikada yerini Adriano'ya bırakmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı, bugün yapılacak kontrolün ardından durumunun netleşeceği ifade edildi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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