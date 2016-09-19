Gökhan İnler asist yaptı
Beşiktaş, Akhisar Belediyespor karşısında Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçerken asist Gökhan İnler'den geldi. Tecrübeli futbolcu, 8 Şubat 2014'ten bu yana ilk lig asistini yaparken en son Napoli formasıyla Milan'a karşı oynanan maçta asist yapmıştı. Sahanın başarılı isimleri arasında yer alan Gökhan İnler, ayak parmaklarından sakatlık geçirince 72. dakikada yerini Adriano'ya bırakmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı, bugün yapılacak kontrolün ardından durumunun netleşeceği ifade edildi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Gökhan İnler asist yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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