 Gençler 3 golle coştu – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Gençler 3 golle coştu

    Gençler 3 golle coştu
    U21 Takımı, 21 Yaş Altı Ligi'nde Akhisar Belediye Stadı'nda karşılaştığı Akhisar'ı 3-0 yendi. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı Hamza ve Eslem'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci devrede Oğuzhan skoru belirledi: 0-3. Beşiktaş, ligde 10 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde liderliğe yükseldi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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