Gençler 3 golle coştu
Beşiktaş U21 Takımı, 21 Yaş Altı Ligi'nde Akhisar Belediye Stadı'nda karşılaştığı Akhisar'ı 3-0 yendi. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı Hamza ve Eslem'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci devrede Oğuzhan skoru belirledi: 0-3. Beşiktaş, ligde 10 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde liderliğe yükseldi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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