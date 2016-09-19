 Cenk fren yaptı – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Cenk fren yaptı

    Cenk fren yaptı
    'ta lige süper giren ve ilk üç haftada da fileleri havalandırarak 4 gol atan Cenk Tosun, karşısında suskun kaldı. Tosun çok çalışmasına rağmen forvette bu kez istediği pasları alamadı. 82 dakika sahada kalan golcü oyuncu bu dakikada kenara alınarek, yerini yeni transfer Aboubakar'a bıraktı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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