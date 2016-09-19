Cenk fren yaptı
Beşiktaş'ta lige süper giren ve ilk üç haftada da fileleri havalandırarak 4 gol atan Cenk Tosun, Akhisar Belediyespor karşısında suskun kaldı. Tosun çok çalışmasına rağmen forvette bu kez istediği pasları alamadı. 82 dakika sahada kalan golcü oyuncu bu dakikada kenara alınarek, yerini yeni transfer Aboubakar'a bıraktı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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