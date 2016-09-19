 Caner resitali – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Caner resitali

    Caner resitali

    Akhisar karşısında kanatlar Caner ve Gökhan’a emanetti. Tecrübeli sol bek, 4 ikili mücadele, 3 top çalma ve % 92 pas yüzdesiyle oynadı. Hugo’nun kendi kalesine attığı golün mimarı oldu.

    'ın Akhisar zaferinde büyük pay sahibi isimlerden birisi hiç şüphesiz Caner Erkin'di. Maça ilk 11'de başlayan milli sol bek, adeta ilk yarıda Kara Kartal'ı sürükleyen isim oldu. Talisca'nın golüyle skor avantajını elde eden siyah-beyazlılar, ilk yarının sonlarına doğru Akigolar'ın oyun hakimiyetini ele geçirmesiyle sıkıntı yaşamaya başladı. İşte bu anlarda Beşiktaş'ın imdadına Caner Erkin yetişti.

    Bir dakikalık uzatma sırasında ceza alanı sağ çizgisi üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner geçti. Tecrübeli yıldız, frikikten kaleye doğru sert bir orta-şut karışımı vuruş yaptı. Rodallega'nın ters kafa vuruşunda top kalecinin üstünden aşıp filelerle buluştu. Caner maç boyunca 4 ikili mücadele kazanıp, 3 top çalma yaparken, yüzde 92 pas yüzdesiyle başarılı futbolunu goldeki büyük katkısıyla taçlandırdı.

    GÖKHAN ISINIYOR
    Savunmanın diğer yakasında Karabük'ten sonra ikinci 90 dakikasına çıkan Gökhan Gönül ise tempo bulmaya başladığını gösterdi. Dengeli futboluyla güven verdi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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