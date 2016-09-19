Caner resitali
Akhisar karşısında kanatlar Caner ve Gökhan’a emanetti. Tecrübeli sol bek, 4 ikili mücadele, 3 top çalma ve % 92 pas yüzdesiyle oynadı. Hugo’nun kendi kalesine attığı golün mimarı oldu.
Beşiktaş'ın Akhisar zaferinde büyük pay sahibi isimlerden birisi hiç şüphesiz Caner Erkin'di. Maça ilk 11'de başlayan milli sol bek, adeta ilk yarıda Kara Kartal'ı sürükleyen isim oldu. Talisca'nın golüyle skor avantajını elde eden siyah-beyazlılar, ilk yarının sonlarına doğru Akigolar'ın oyun hakimiyetini ele geçirmesiyle sıkıntı yaşamaya başladı. İşte bu anlarda Beşiktaş'ın imdadına Caner Erkin yetişti.
Bir dakikalık uzatma sırasında ceza alanı sağ çizgisi üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner geçti. Tecrübeli yıldız, frikikten kaleye doğru sert bir orta-şut karışımı vuruş yaptı. Rodallega'nın ters kafa vuruşunda top kalecinin üstünden aşıp filelerle buluştu. Caner maç boyunca 4 ikili mücadele kazanıp, 3 top çalma yaparken, yüzde 92 pas yüzdesiyle başarılı futbolunu goldeki büyük katkısıyla taçlandırdı.
GÖKHAN ISINIYOR
Savunmanın diğer yakasında Karabük'ten sonra ikinci 90 dakikasına çıkan Gökhan Gönül ise tempo bulmaya başladığını gösterdi. Dengeli futboluyla güven verdi.
Bir dakikalık uzatma sırasında ceza alanı sağ çizgisi üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner geçti. Tecrübeli yıldız, frikikten kaleye doğru sert bir orta-şut karışımı vuruş yaptı. Rodallega'nın ters kafa vuruşunda top kalecinin üstünden aşıp filelerle buluştu. Caner maç boyunca 4 ikili mücadele kazanıp, 3 top çalma yaparken, yüzde 92 pas yüzdesiyle başarılı futbolunu goldeki büyük katkısıyla taçlandırdı.
GÖKHAN ISINIYOR
Savunmanın diğer yakasında Karabük'ten sonra ikinci 90 dakikasına çıkan Gökhan Gönül ise tempo bulmaya başladığını gösterdi. Dengeli futboluyla güven verdi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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