Beşiktaş'a yeni sponsor
Beşiktaş Kulübü A Takımının kara yolculukları için Temsa ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Törende bir konuşma yapan Başkan Fikret Orman "Temsa ile Futbol Takımımıza sponsorluk konusunda anlaşmaya vardık. Bize araç desteği veriyorlar. Bu anlaşmadan dolayı mutluluk duyuyorum. Beşiktaş ve Temsa markaları Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor. İstanbul'da ve deplasmanlarda Temsa ile seyahat edeceğiz. Marka değerinin yukarı çıkmasına çok önem veriyoruz. Beşiktaş'ın sponsorluk gelirlerini on kat artırdık. Bütün ilişkilerimizde karşılıklı kazanç ilkesine önem verdik. Bu anlaşmanın iki kuruma da faydalı olacağını düşünüyoruz. Otobüs, Beşiktaş için özel üretildi." dedİ.
Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik ise Beşiktaş'a yakışır bir otobüs hazırladıklarını ifade etti ve "Maraton otobüsü Beşiktaş'ın kullanımında. Bu otobüsün Beşiktaş'a çok yakışacağını düşünüyoruz. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz. Beşiktaş'a Türkiye ve Avrupa'da yolculuğunda başarılar diliyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, Başkan Fikret Orman'a Futbol Takımının seyahatlerinde kullanacağı otobüsün maketini hediye etti.
Başkan Fikret Orman ve Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, törenin ardından Futbol Takımına tahsis edilen otobüsü inceledi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:01
- Mahmut Uslu: Bizim maçları irdeleyin
Toplam 42
Yorum
gs3562 bjk yattı kupaya hadi fenerbahcedemi yattı Sayın Trakyalı fenere karşı aldık o kupayı beşiktasa karşı almadık Biraz mantıklı konusun fenere karşı o kupayı aldık :)
- Mahmut Uslu: Bizim maçları irdeleyin
Toplam 42
Yorum
Tuğşad Tülbentçi Allah aşkına bir sus yaa. Siz konuşurken BJK 3, G.Saray da 5. yıldızı takacak. Sen de hala geçen sezonu anlatacaksın. Gözünü seveyim bir susssss
- Riekerink izin vermedi
Toplam 6
Yorum
ramço 1500 Taraftar, sanki Selçuk penaltı atamıyor diye hedefe koyuyor. Bu nasıl mantık? penaltıyı atsa sanki her şey düzelecek. Selçuk mental ve fizik olarak hazır değil, eski günlerin hatrına oynuyor ama takıma hiç bir katkısı yok hatta takımı oyundan düşürüyor. bir de sanki oynuyor da tepki görüyor gibi triplerde. Taraftar buna tepki gösteriyor.
Beşiktaş'a yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.