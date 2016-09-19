 Beşiktaş'a yeni sponsor – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    'a yeni sponsor

    Beşiktaş'a yeni sponsor

    Kulübü A Takımının kara yolculukları için Temsa ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

    Vodafone Arena Stadı'nda yapılan lansmana Başkan Fikret Orman ve Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik katıldı. Temsa firması anlaşma kapsamında Siyah Beyazlı kulübe 2 adet otobüs tahsis etti.

    Törende bir konuşma yapan Başkan Fikret Orman "Temsa ile Takımımıza sponsorluk konusunda anlaşmaya vardık. Bize araç desteği veriyorlar. Bu anlaşmadan dolayı mutluluk duyuyorum. ve Temsa markaları 'yi Avrupa'da temsil ediyor. İstanbul'da ve deplasmanlarda Temsa ile seyahat edeceğiz. Marka değerinin yukarı çıkmasına çok önem veriyoruz. Beşiktaş'ın sponsorluk gelirlerini on kat artırdık. Bütün ilişkilerimizde karşılıklı kazanç ilkesine önem verdik. Bu anlaşmanın iki kuruma da faydalı olacağını düşünüyoruz. Otobüs, Beşiktaş için özel üretildi." dedİ.

    Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik ise Beşiktaş'a yakışır bir otobüs hazırladıklarını ifade etti ve "Maraton otobüsü Beşiktaş'ın kullanımında. Bu otobüsün Beşiktaş'a çok yakışacağını düşünüyoruz. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz. Beşiktaş'a Türkiye ve Avrupa'da yolculuğunda başarılar diliyoruz" diye konuştu.

    Konuşmaların ardından Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, Başkan Fikret Orman'a Futbol Takımının seyahatlerinde kullanacağı otobüsün maketini hediye etti.

    Başkan Fikret Orman ve Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, törenin ardından Futbol Takımına tahsis edilen otobüsü inceledi.

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:01
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