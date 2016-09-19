 Beşiktaş taraftarından şehit ailesine ziyaret – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    taraftarından şehit ailesine ziyaret

    Beşiktaş taraftarından şehit ailesine ziyaret
    Akhisar maçında takımlarına destek vermek üzere Manisa'ya giden taraftarları, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde Tendürek Dağı eteklerinde PKK'lı hain teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen er Ahmet Tezcan'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, şehidin annesi Berna Tezcan ve babası Himmet Tezcan'a moral vermeye çalıştılar.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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