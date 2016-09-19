Beşiktaş taraftarından şehit ailesine ziyaret
Akhisar maçında takımlarına destek vermek üzere Manisa'ya giden Beşiktaş taraftarları, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde Tendürek Dağı eteklerinde PKK'lı hain teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen er Ahmet Tezcan'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, şehidin annesi Berna Tezcan ve babası Himmet Tezcan'a moral vermeye çalıştılar.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Beşiktaş taraftarından şehit ailesine ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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